中國推出「優化消費環境」3年行動方案

被稱為「AI天才少女」的前DeepSeek員工羅福莉，因其卓越的人工智能技術而受到廣泛關注。近日，她在社交媒體上發聲，強調自己並非天才少女，還稱「捧得多高、摔得多重」，並呼籲社會給予她一個安靜的工作環境。

2025-02-19 17:30