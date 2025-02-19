時隔5年 北韓24日開放中國旅行團赴邊境城市旅遊

韓媒報導，中國知行合逸旅行社日前宣布，經北韓方面特別批准，該公司將於24日向北韓出團，成為近5年來第1個前往北韓旅遊的中國民間旅行團，目的地是北韓東北部與中國、俄羅斯接壤，僅能乘車前往的羅先。

知行合逸表示，這是北韓自COVID-19疫情以來，時隔近5年首次正式向中國普通遊客開放旅遊，羅先則是首批試辦開放的地區。

根據報導，知行合逸旅行社是北韓國家旅遊局的「中國區合作夥伴」，而這一旅行團是前往羅先進行「深度旅遊考察」。

報導指出，這個首發團在北韓的行程共4天3夜，名額不超過15人，並有「專業工作人員」全程陪同。在此之前，知行合逸已先派員進入羅先勘察，了解下榻飯店的情況。

根據報導，北韓2024年恢復部分國際航班，但入境者中除了少數俄羅斯遊客外，北韓尚未完全開放接待外國遊客。

此外，知行合逸官網還開放2025年平壤馬拉松賽預約，但賽事是否允許國際業餘選手參賽，將在最近幾週內得出最終結論。

羅先位在北韓東北端，與中國及俄羅斯接壤，當地並沒有國際機場，若從中國出發，只能從吉林省琿春市乘車穿越邊境前往。

針對上述消息，中國外交部發言人郭嘉昆18日在回答媒體詢問時表示，中方一貫對中國、北韓各領域的交流合作持正面態度，對「具體旅行社發布的信息」不作評論。