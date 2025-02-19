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民企座談會後官媒紛紛附和 強調中國經濟前景佳

中央社／ 台北19日電
中國國家主席習近平17日在京出席民營企業座談會並發表重要講話。圖／新華社
中國國家主席習近平17日在京出席民營企業座談會並發表重要講話。圖／新華社

中共總書記習近平17日召開民營企業座談會，強調民營經濟發展的基本方針是不能變，也不會變，以此提振民企信心。會議後，中國官媒連日刊文附和，稱民企是推動中國式現代化生力軍、中國經濟前景光明。

習近平在民營企業座談會向企業家信心喊話，「民營企業家大顯身手正當其時」，並盼企業家「先富促共富」，在困難中保持「愛拼會贏」的精氣神。

在會議結束後，中國官媒連日發布相關文章附和，強調民營企業對於中國的重要性，以及唱紅中國經濟前景。

人民日報以「民營企業活力展現中國經濟潛力」為題刊發評論，強調國際社會高度關注這次座談會，會議釋放了中國堅定促進民營經濟健康發展、高品質發展的積極訊號，提振了國際投資者對中國經濟前景的信心。

文章並稱，在國際形勢變亂交織，不穩定不確定因素顯著上升，國際市場充滿擔憂之時，世界將目光投向中國，期待中國繼續成為世界經濟成長的主要引擎，「為國際社會帶來寶貴的確定性」。

新華社的評論文章則稱民營經濟發展前景廣闊大有可為，強調民營經濟已成為推進中國式現代化的生力軍，高質量發展不可或缺的重要基礎。紮紮實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是目前促進民營經濟發展的工作重點。

這篇文章也提及，要著力解決拖欠民營企業帳款問題，強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，確實依法保護民營企業和民營企業家的合法權益。要認真落實各項紓困政策，提高政策精準度，注重綜合施策，對企業一視同仁。

中國國務院主辦的經濟日報發布評論稱，近年各地區不斷優化民營企業發展環境，但企業反映較多的隱性壁壘、產權保護不力、多頭執法與重複執法等問題依然存在，構建更加開放、公平、透明、可預期的民營經濟創新發展環境尤為迫切。

中共中央黨校主辦的學習時報稱「困難和挑戰不是無解的」，強調廣大民營企業和民營企業家沒有理由在暫時的困難和挑戰面前卻步彷徨，而應堅定發展信心，在困難和挑戰中認清大勢，看到前途、看到光明、看到未來。

中共 經濟發展 習近平

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