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開缺數百個職位！阿里大規模招聘 強化消費者AI業務

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里AI To C業務（消費者人工智慧業務）近期開啟大規模人員招聘，開放招聘職位達到數百個，圖為阿里巴巴杭州總部。阿里巴巴官網
阿里AI To C業務（消費者人工智慧業務）近期開啟大規模人員招聘，開放招聘職位達到數百個，圖為阿里巴巴杭州總部。阿里巴巴官網

阿里AI To C業務（消費者人工智慧業務）近期開啟大規模人員招聘，開放招聘職位達到數百個，其中AI技術、產品研發職缺占比逾90%，主要分布在AI產品和AI技術研發方向，將重點投入到文本、多模態大模型、AI Agent等前沿技術與應用的相關工作中。

科創板日報報導， 2月初，全球頂尖人工智慧科學家、前Salesforce集團副總裁許主洪出任阿里集團副總裁，負責AI To C業務的多模態基礎模型，以及Agents相關基礎研究與應用解決方案，向吳嘉匯報。

內部人士透露，許主洪目前正籌備規模超百人的頂級AI大模型研究團隊，推動前沿科研成果向實際應用解決方案的轉化。

吳嘉是阿里巴巴「少壯派」高管，打造「阿里四小龍」之一的夸克（另外三者為1688、閒魚、釘釘），有豐富的消費者端產品研發經驗。目前吳嘉在阿里集團專注探索阿里AI To C端應用的業務，統管夸克、通義、天貓精靈等AI產品。許主洪的加入，可以視為阿里巴巴對AI To C的重要布局。

錢江晚報報導，作為阿里AI To C代表產品，夸克近期打出升級品牌口號—「2億人的AI全能助手」。2024年12月至今，阿里在AI To C領域動作頻頻。2024年12月18日，阿里旗下AI應用「通義」，從阿里雲分拆，併入智慧信息事業群。

1月22日，阿里巴巴智慧互聯事業群旗下的「天貓精靈」硬體團隊，與夸克產品團隊融合工作，將探索包括AI眼鏡在內的新硬體方向。融合目的在利用雙方的技術和產品優勢，推動AI硬體產品的創新和發展。

目前阿里的AI To C業務，形成以夸克為代表性的消費者端應用，覆蓋從生產力工具、智慧對話產品到AI硬體的多端布局。

團隊 消費者

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