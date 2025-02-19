美中貿易戰持續升級 中國企業暫停鋰加工技術出口

美中貿易戰逐步升溫，近期中國傳出有企業暫停鋰加工技術出口。這項決定反映北京在今年1月新增限制出口「電池正極材料製備技術」的意見，正對整體行業產生「寒蟬效應」。

據路透社，江蘇的製造商久吾高科已於日前通知客戶，停止出口一種名為吸附劑（Sorbent）的設備，這項禁令已於2月1日生效。這項設備主要用於從含有電池金屬的溶液中提取鋰。

久吾高科的這項決定顯示，北京在今年1月發布要限制包括吸附劑在內的部分電池、鋰技術出口措施，正影響整個業界。

中國商務部網站1月2日發布關於「中國禁止出口限制出口技術目錄」調整公開徵求意見的通知，在「化學原料和化學製品製造業」新增限制出口「電池正極材料製備技術」。正極材料是鋰離子電池的關鍵組成部分。

報導引述一名中國鋰技術相關企業的人士透露，久吾高科和另一家生產吸附劑的企業藍曉科技，正與北京就上述提案進行談判。

這項意見回饋截止時間為今年2月1日，自上個月發布這項調整的計畫後，北京至今尚未公開討論這項提案，然而業內人士認為已經產生了威懾作用，在業界引發了寒蟬效應。

一名與中國相關產業有往來的國際律師在報導中表示，中國商務部的官員已經走訪了多家公司，並且討論這項提議，甚至警告其中一間企業，暫停一筆價值約10億美元（約新台幣320億元）的出口交易談判。此外，銀行也被要求針對清單上的相關產品進行出口融資前，需經過額外的批准。

報導表示，目前仍不清楚這些限制措施實際實施的情形，但是提出這項規劃本身就顯示北京意圖利用在鋰和許多關鍵礦產開採、加工領域的主導地位，作為與華盛頓在貿易戰上的籌碼。