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京東宣布為全職外賣騎手繳納五險一金 為中國大陸首個平台

香港01／ 撰文：許祺安
京東宣布將逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，為大陸首個為外賣騎手繳納「五險一金」的平台。。圖為京東集團董事局主席劉強東。路透
京東宣布將逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，為大陸首個為外賣騎手繳納「五險一金」的平台。。圖為京東集團董事局主席劉強東。路透

微信公眾號「京東黑板報」2月19日消息，京東宣布將逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，為大陸首個為外賣騎手繳納「五險一金」的平台。

2月19日京東宣布，自2025年3月1日起，將逐步為京東外賣全職騎手繳交「五險一金」，為兼職騎手提供意外險和健康醫療險。繼為快遞小哥繳交「五險一金」後，京東再次成為首個為外賣騎手繳納「五險一金」的平台。

據介紹，「五險」是指社會保險，中國建立基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等社會保險制度，保障公民在年老、疾病、工傷、失業、生育等情況下依法從國家和社會獲得物質幫助的權利。

「一金」是指住房公積金，《住房公積金管理條例》規定，單位錄用職工的，應當自錄用之日起30日內向住房公積金管理中心辦理繳存登記，並辦理職工住房公積金賬戶的設立或者轉移手續。

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文章授權轉載自《香港01》

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