福建省台商台胞座談會 強調共建兩岸融合發展示範區

大陸全國「兩會」即將召開，作為對台工作重鎮，福建省18日召開台商台胞座談會。福建省委書記周祖翼強調，要攜手探索海峽兩岸融合發展新路，共同建設兩岸融合發展示範區，為促進祖國統一大業作出更大貢獻。

據了解，17到18日，大陸全國台企聯新春聯誼活動暨福州市台協會換屆系列活動，和福建省台商台胞座談會、招商推介考察等活動在福州舉行，台灣方面有大陸全國台企聯，各地台商協會代表，福州市台協會員和商業總會等參加。

福建日報報導，座談中，福州台協會長蔣佩琪、廈門台協會長韓螢煥、大陸全國台企聯總會長李政宏等台商台胞代表進行分享，大陸國台辦副主任潘賢掌也出席並致詞。

周祖翼說，「兩岸一家親，閩台親上親」，新時代以來，閩台人員往來持續擴大，閩台貿易和台商投資持續成長。廣大台商台胞積極投入新福建建設，有力助推閩台經貿融合、社會融合、情感融合走深走實，促進福建經濟社會發展。

他喊話，希望大家牢牢把握大局大勢，從建設兩岸融合發展示範區的實際成效中、從祖國大陸發展的良好態勢中堅定信心決心，堅定紮根大陸、深耕福建，尋得更多機遇、實現更好發展。

周祖翼也強調，希望大家秉持民族大義，攜手守護中華民族共同家園。堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」，共同推動兩岸交流合作，共同創造兩岸關係和民族復興的美好未來。

就產業合作，周祖翼提到，聚焦新一代資訊科技、先進製造、生物醫藥等領域，積極推動閩台產業鏈供應鏈合作，打造兩岸共同市場。

周祖翼也說，將在興建兩岸融合發展示範區的過程中，深入落實同等待遇，完善惠台政策措施，優化營商環境，把福建打造成為台胞台企登陸的第一家園，完善涉台法律服務、引導台胞深入參與公共事務，解決好台商台胞關切的實際問題。

周祖翼最後稱，熱忱歡迎廣大台商台胞參與到福建發展熱潮中來，共享兩岸融合發展重大機遇，共創兩岸融合發展美好未來，「為實現祖國統一大業和民族復興偉業作出更大貢獻」。