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時隔19個月 陸二線城市新房價格首次與上月相比上漲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
時隔19個月，大陸二線城市新房價格首次與上月相比上漲。中新社
時隔19個月，大陸二線城市新房價格首次與上月相比上漲。中新社

大陸國家統計局19日公布70城房價數據。1月70個大中城市中，新房價格與上月相比，上漲城市較上月有所增加，一線城市新房和二手房價格與上月相比繼續上漲，二線城市新房價格自2023年6月以來首次與上月相比上漲。

證券時報報導，其中南京、成都新房價格與上月相比漲幅已經連續2個月並列第一，上海二手房價已經連續兩個月領漲全中國大陸。

業內人士認為，在一線城市房價上漲後，二線城市房價也開始上漲，說明房價趨穩向好的動力增強，有助於進一步引導市場預期，促進第1季樓市「小陽春」的出現。

數據顯示，1月一線城市新房價格與上月相比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京下降0.4%，廣州持平，上海和深圳分別上漲0.6%和0.2%。二線城市新房價格與上月相比，由上月持平轉為上漲0.1%，為2023年6月以來首次上漲。三線城市新房價格與上月相比下降0.2%，降幅與上月相同。

同時，1月70個大中城市中，新房價格與上月相比上漲城市有24個，比上月增加1個。其中，南京、成都漲幅均為0.7%，並列第一；上海、寧波漲幅均為0.6%，並列第二；武漢、無錫漲幅均為0.5%，並列第三。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，今年1月全大陸房價指數延續去年第4季止跌回穩的態勢，房價趨穩的特徵更加明顯。最大的特點是，在一線城市房價上漲後，二線城市房價也開始上漲，說明房價趨穩和向好的動力增強。

值得注意的是，南京新房價格與上月相比漲幅已經連續2個月居全大陸第一。對此，嚴躍進認為，南京的例子說明，今年要重點關注先前深度調整的二線城市，此類城市基本面修復動力很強，也將成為新一輪房價上漲的先行代表。

展望後市，中原地產首席分析師張大偉也認為，部分城市特別是一、二線城市樓市逐漸見底，市場快速站穩將是趨勢。整體看，房地產市場最近需要公布更多的有力度政策，市場在3月將出現「小陽春」。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉預計，第1季樓市會迎來季節性的反彈，由返鄉置業、年後返城、春節前後結婚等帶來的需求反彈。這對於房價穩定形成支撐，但在存量政策應出盡出情況下，下一步房價的穩定期待增量政策儘快落地，推動存量盤活、去庫存、城中村改造等，能給交易帶來源頭活水，這是2025年房價止跌回穩的關鍵。

一線城市 上海 房地產

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