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陸民企座談上潑冷水！任正非警惕科技業「內功不足」未來5年關鍵

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為總裁任正非（中）17日參加民企座談會。圖取自央視
華為總裁任正非（中）17日參加民企座談會。圖取自央視

大陸國家主席習近平日前召開民企座談會，網路也流傳6位企業家會上發言摘要。其中，華為總裁任正非表示，儘管大陸在智慧駕駛、半導體等領域取得顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」。

任正非稱，未來5年是大陸科技產業的生死窗口期，並透露華為已啟動「備胎計劃2.0」。

星島日報報導，包括華為總裁任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望集團董事長劉永好、上海韋爾半導體股份董事長虞仁榮、杭州宇樹科技創始人兼CEO王興興、小米董事長雷軍，日前在民企座談會上分別發言。

年屆80的任正非近年甚少在公開會議亮相。他創辦的電訊科技巨頭華為，被美國及西方多國封殺，女兒孟晚舟2018年底因被美國指控欺詐，一度遭軟禁滯留加拿大2年多。

華為近年浴火重生，不但重推高端智慧手機及自家鴻蒙HarmonyOS系統，還推出電動車。

不過對於近期大陸在創科各領域的突破，任正非仍保持警惕。他在座談會上說，儘管大陸在智慧駕駛、半導體等領域取得了顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」的問題，呼籲民企加強核心技術研發與全球化布局，以應對全球科技競爭的挑戰。

總部在深圳的比亞迪，2024年成為全球最大電動車製造商，超越美國特斯拉。董事長王傳福是少數參加過2018年及今年民企座談的企業家。王傳福在會上表示，民企應積極參與全球化競爭，拓展國際市場，並呼籲民企應重視人才的培養與引進。

央視新聞報導，王傳福指出，大陸新能源汽車的技術，無論從產品、技術還是產業鏈，應該說領先大約3至5年，只有開放創新，才能讓世界感受到這種好的產品。

半導體 美國 電動

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