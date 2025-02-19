連4個月增長！陸國產電視市場1月出貨 TCL排第1、小米第2

受益於大陸消費品「以舊換新」國家補貼政策影響，研調機構洛圖科技（RUNTO）發布最新報告顯示，今年1月，大陸電視市場品牌整機出貨量為442萬台，年增5.5%，已連續4個月增長。甚至今年1月的出貨量更成為近13個月的最高點。

其中，TCL以行業唯一的百萬台以上出貨量居當月第1，年增50%，漲幅也是行業第1。小米（含紅米）1月的出貨量約為85萬台，市占為19.2%，位居當月市場第2。紅米在近期的線上市場表現持續出色，對整體品牌存在貢獻。

洛圖科技預測，2025年第1季，中國大陸電視整體市場的出貨規模將達到約871萬台，年增3.2%。

根據洛圖科技發布的「中國電視市場品牌出貨月度快報」（China TV Market Brand Sell in Monthly Express）數據顯示，2025年1月比2024年12月增長16.8%。

分析廠商層面，今年1月，中國大陸電視市場前八大主力品牌，分別為：TCL、小米、海信、創維、長虹、海爾、康佳、華為以及含子品牌的出貨總量，約為427萬台，年增5.8%，合併市占率達96.5%。

TCL、海信和創維三大傳統主力品牌（含子品牌），1月合併出貨量約為273萬台，年增18.7%，合併市占率為61.8%。排在第4名之後的長虹、海爾和康佳3個品牌，在1月的合併出貨量約為61萬台，與2024年12月相比大幅增長36.6%；合併市占率為13.7%，比去2024年12月提升2個百分點。

同時，華為和外資4大品牌三星、索尼、夏普、飛利浦，雖然也受益於「國補」大環境，但在1月的出貨量繼續承壓，挑戰則來自大陸國產傳統品牌的綜合競爭力。

看待宏觀環境，洛圖科技認為，自2024年9月下旬以來，大陸政府推出了一攬子增量政策，有效提振社會信心，經濟明顯回升。加上17日在北京召開的民營企業座談會，釋放促進民營經濟健康發展、高品質發展的重要訊號，將給市場經濟注入強大信心和動力。

洛圖科技指出，在上述許多向好訊號、「國補」政策實際刺激下，大陸電視廠商對2025年均制定積極的銷售目標；結合上游面板在第1季的價格拉高，品牌商的備貨出貨節奏前移將成為動作共識。