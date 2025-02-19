中芯擴產新進展！京城二期擬建項目總投資2250億元

中芯國際位於北京的晶圓廠項目「中芯京城二期」，建設進展迎來重要關鍵點。北京市規劃和自然資源委員會網站發布，亦莊新城一處工業用地項目競拍結果公布，建設單位為中芯京城，擬建專案總投資不低於人民幣500億元（新台幣2250億元），專案固定資產投資不低於人民幣400億元（新台幣1800億元），達產年產值不低於人民幣60億元（新台幣270億元）。

一名接近中芯國際人士表示，該地塊為中芯京城二期規劃用地。

科創板日報報導，競得人為北京經開區下屬永閎毅科技。永閎毅科技法定代表人為李瑞新，是北京經開區重大積體電路專案投資建設負責人，負責北京市積體電路「雙1+1工程」中的兩大重點項目，同時還擔任屹唐科技總經理職務。

在專案交易文件中，地塊測量成果報告書的建設單位顯示，為中芯京城積體電路製造（北京）有限公司。中芯京城專案為打造大陸最大邏輯晶片代工生產基地、改善工藝平台並推動產能擴充而啟動建設，並在2020年12月成立。

據中芯國際公告，中芯京城由中芯國際、北京亦莊國投、國家積體電路產業投資基金二期共同出資，目前最新對應持股比率分別為51%、24.51%、24.49%。

「北京亦莊」發布，中芯京城聚焦生產28奈米及以上積體電路項目，總投資約為人民幣497億元，將分兩期建設，其中一期專案計畫於2024年完工，計畫投資76億美元，建成後將達成每月約10萬片12吋晶圓產能；二期專案將根據客戶及市場需求適時啟動。

北京亦莊投資控股在2023年11月發布，彼時，中芯京城項目一期已經投入使用，二期主體結構已全部完成建設，正在設備安裝施工當中。

年初的北京市通州區兩會上，通州區提出2025年將深入實施科技創新資源倍增工程，加速創新要素集聚，其中重點將全力保障中芯京城二期的基本完工。

中芯國際在北京市，共有中芯北京、中芯北方、中芯京城三大晶圓廠項目。

當前中芯國際正處於產能擴充進程當中。中芯國際聯合CEO趙海軍日前表示，中芯國際的新增產能將會以勻速逐步釋放，每年大約會增加1個晶圓廠的量，即1座月產能5萬片左右的12吋工廠。

2025年中芯國際已經制定完成產能拓展規劃，其中固定資產支出預計將與2024年基本持平，約為75億美元左右，相關新增產能建設將與客戶需求綁定規劃擴充。

趙海軍指出，今年同業競爭愈演愈烈，在地化生產帶來更多的市場需求，但同質化競爭使得結構性過剩的產能，即使在市場回暖的情況下，依然面臨激烈的競爭。不過面對挑戰與機遇，中芯國際將繼續推進產能建設，支持客戶開拓市場。