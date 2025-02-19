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港府搶才 鎖定AI、量子領域

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港政府公布擴大版人才清單，新增九項專業，其中包括伊斯蘭金融專才。港府又建議推行前沿科技計畫，資助範圍包括人工智慧、量子信息及基因與生物技術等七個領域，以吸引相關的國際人才。

香港二○一八年制訂首份人才清單，希望更有效及聚焦地吸引高素質人才，配合香港經濟高增值及多元化發展。這份清單二○二三年檢討增加了涵蓋行業領域和專業，清單措施應用於優秀人才入境計畫、一般就業政策及輸入大陸人才計畫，香港本地僱主在聘請符合相關專業資格的外來人才時，毋須再證明香港本地招聘困難，可直接申請。

清單今次再更新，將涵蓋的專業由原有的五十一項增至六十項，新清單三月一日起生效。

更新後清單新增九項專業，引人注意的伊斯蘭金融專才屬新興產業，其餘包括會計業專才、驗船師、綠色航運專業人士、飛機維修工程師、法律知識工程師等，涵蓋金融服務、創新科技、法律及爭議解決服務和航空航運領域。

該清單自二○二三年擴大以來，當局接獲逾一一○○人申請透過清單到港。

伊斯蘭 法律 香港

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