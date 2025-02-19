習近平出席民企座談會 瑞銀：中共結束整頓科技行業

大陸國家主席習近平十七日出席民營企業座談會，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，大陸自二○一八年以來再辦（高規格）民企座談會，反映科技行業重要性，顯示科技和民營部門在推動未來經濟方面具重要作用，習談話也肯定民營經濟成就，這亦象徵科技行業整頓的結束。

據瑞銀發布，針對「A股市場新年新敘事及其影響」，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，大陸國產大模型DeepSeek（深度求索），因其用較低的成本達到同類世界領先大模型的水準，使大陸創新重回全球投資者視野。預計未來大陸資本市場將在支持科技創新和產業轉型升級中，發揮更大的作用。

孟磊指出，科技類股在A股總市值中的比率在過去十年不斷攀升，目前已達百分之廿一。同時，與人工智慧主題關聯度較高的領域如電腦、汽車、電子等產業，在春節後迎來明顯的估值提升，並推升大科技板塊成交金額占全部A股的比率至百分之四十四的歷史高點。中期來看，該主題或隨著基本面利好不斷兌現，與更多應用場景落地，呈現脈衝式上漲行情。

至於宏觀政策，孟磊認為，財政赤字率的提升，帶動政府支出提高、降息降準帶來的信貸回升，均有助於提振A股市場的估值，預計大陸將在三月初全國兩會上公布更多具體政策。

瑞銀預計大陸科技業股將持續跑贏，自一月低點反彈超過百分之廿五後，習近平對創新產業、持續宏觀政策支持，在經營表現及其他基本面改善等預期下，將成為大陸科技業相對於大市表現領先的關鍵驅動因素，亦反映當局對當前監管環境感到滿意，並已將重點重新轉向與領先的網路公司合作。

在二○一八年的座談會，當時參與者包括互聯網平台、製藥和人工智慧等領域逾五十間企業，在接下來數月強勁重估，預計騰訊控股和阿里巴巴等在接下來五個月內，有約百分之卅的估值重估空間。