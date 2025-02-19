德陽產風電機組 獲選國際年度最佳

近日，風電行業專業雜誌Windpower Monthly公布2024年度最佳風電機組評選結果。總部位於四川德陽的東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）3款產品成功入選。

東方風電26兆瓦級海上風電機組榮獲最佳海上風電機組銀獎，該機組具有超強抗颱風能力、安全可靠、發電性能卓越等特點，單台機組每年可輸出1億度清潔電能，可滿足5.5萬戶普通家庭一年的生活用電，節約標準煤3萬餘噸、減少二氧化碳排放8萬餘噸。

東方風電26兆瓦級海上風電機組傳動鏈獲評最佳傳動系統。該系統採用全集成布局，具有傳動效率高、結構緊湊、可靠性高等優點，是下一代超大功率風電機組傳動鏈的發展趨勢。發電機由東方風電與東方電機聯合開發，是全球單機容量最大的風力發電機，順利通過嚴格的全功率背靠背型式試驗。齒輪箱由東方風電聯合國內知名傳動企業共同研製，是世界首台單機額定功率達到26兆瓦的風電齒輪箱。

東方風電10兆瓦陸上風電機組獲評最佳大功率陸上風電機組。該機組是針對「沙戈荒」大基地定製的全新機型，具備高效率高可靠，強抗汙強防沙，易安裝易維護等特點，現已運用到東方電氣木壘100萬千瓦風電項目、內蒙古能源二連浩特100萬千瓦風儲項目和內蒙古能源克什克騰旗項目。

Windpower Monthly是國際風能領域的權威媒體，成立於1985年，專注於風能技術、市場動態和政策分析。其年度最佳風機評選憑藉獨立性、專業性及全球影響力，已成為衡量風電機組技術實力的「黃金標準」。