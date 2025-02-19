滙豐控股在港大裁員 包括四名董事總經理

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
據港媒報導，滙豐控股已在香港裁減近40名投資銀行家，其中包括四名董事總經理。（路透）
據港媒報導，滙豐控股已在香港裁減近40名投資銀行家，其中包括四名董事總經理。（路透）

據港媒報導，滙豐控股已在香港裁減近40名投資銀行家，其中包括四名董事總經理。

情人士稱，此次裁員影響最大的投行領域是消費、房地產、資源和能源、以及併購業務。

智通財經網引述知情人士透露，最新裁員是滙豐控股削減成本而進行的全球重組的一部分。

這輪重組由去年9月上任的首席執行官Georges Elhedery領頭執行。

此前有報導稱，在Georges Elhedery領導下，滙豐控股最新一輪裁員行動將由亞洲開始，然後推展至全球，大量投資銀行部門員工受影響，裁員行動將持續數周至數月，裁員基準以員工績效、消除工作重疊或簡化業務為指標。

滙豐控股在去年10月宣布，決定自2025年1月1日起，將其全球業務整合為四大主營業務：香港業務、英國業務、企業及機構理財、國際財富管理和卓越理財。這是滙豐控股十年來最大規模的組織架構重組。

滙豐控股將於今（19）日公布2024年全年業績。Georges Elhedery將披露對該行願景的更多細節，包括重組所節省的成本。

另一名銀行家則指出，節省的成本介於12億至30億英鎊之間，部分是透過進一步的削減管理層職務、以及刪減性質相近的職務來達成。

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