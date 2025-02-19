北京整頓科技業 劃上休止符

大陸國家主席習近平出席民營企業座談會後，外界解讀，此舉象徵北京當局對科技行業整頓的結束，將會消除對行業表現的長期影響。瑞銀預計，未來大陸資本市場將在支持科技創新和產業轉型升級中，發揮更大的作用，中資科技股表現將繼續領跑。

大陸自2018年以來再辦「史上規格最高的企業座談」，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室最新報告指出，這顯示科技和私營部門在推動未來經濟增長方面具重要作用，習近平講話亦肯定私營經濟成就。

《華爾街日報》分析，習近平向一些科技企業家發出信號，暗示他需要民營部門來帶動經濟增長和實現科技自給自足。

路透指出，精心策劃的親商集會是北京方面對國內科技巨頭的政策與四年前監管打壓的一次轉變，反映政策制定者對經濟放緩以及美國科技封鎖的擔憂。

國盛證券首席經濟學家熊園認為，此次座談會更強烈展示穩定民營經濟的政策決心，除強調自主可控，硬科技含量明顯更高，且更偏向AI、機器人、新能源（新能源汽車+太陽能+電池）等當前全球科技競爭的關鍵領域，也更突出科技突圍、自主可控、科技引領及打造全球競爭力。 陸召開史上規格最高企業座談解讀 圖／經濟日報提供

浙商證券則指，此次出席的企業，科技「濃度」較高，反映當前產業導向。未來各地決策層可望持續優化營商環境，降低企業營運成本，依托企業強化產學研協同創新，因地制宜發展新質生產力，民企將在科技創新中發揮更大作用。

另，銀河證券報告提到，相信此次將再度確立民企的經濟地位，是自去年一系列政策轉向以來，資本市場進入另一個轉捩點。

瑞銀認為，恒生科技指數自1月低點反彈超過25%之後，大陸科技股表現將繼續領跑，習近平對創新產業、持續宏觀政策的支持，在經營表現及其他基本面改善等預期下，將成為大陸科技業相對於大盤表現領先的關鍵驅動因素。