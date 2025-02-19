陸推新型儲能產業行動方案

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部、國家發展改革委、教育部等八部門17日發布《新型儲能製造業高質量發展行動方案》（以下簡稱《行動方案》），提出到2027年，中國新型儲能製造業全鏈條國際競爭優勢凸顯。

新型儲能製造業是為新型儲能提供能量存儲、信息處理、安全控制等產品的製造業總稱。中新社報導，工信部表示，近年來，中國新型儲能製造業快速發展並取得積極進展，市場規模持續擴大，產業鏈體系加速完備，關鍵核心技術取得突破，龍頭企業培育成效顯現，全球化發展格局初步形成。

《行動方案》旨在構建新一代信息技術與新能源等增長引擎，推動新型儲能製造業高質量發展。《行動方案》提出到2027年，中國新型儲能製造業創新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發展。產業體系加速完善，培育生態主導型企業3-5家，產業主體集中、區域聚集格局基本形成。

《行動方案》提出了六大專項行動：新型儲能技術創新行動、產業協同發展推進行動、產業轉型升級發展行動、示範應用場景拓展行動、產業生態體系完善行動、貿易投資合作提升行動。

工信部表示，鼓勵地方出台支持新型儲能製造業技術進步和轉型升級發展的專項政策；支持新型儲能關鍵技術攻關，開展多場景新型儲能應用試點示範；推動建立全國統一大市場，加強鋰電池行業規範管理。

格局 競爭力

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