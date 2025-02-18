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僅用時21天！「哪吒2」登頂全球影史動畫片票房榜首

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僅用時21天！「哪吒2」登頂全球動畫票房榜首

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元（新台幣554億元），超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜。中新社
「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元（新台幣554億元），超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜。中新社

大陸製作的動畫電影哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」），於1月29 日大年初一上映後獲得廣大迴響，大陸燈塔專業版數據顯示，截至18日晚間7時35分，「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元（新台幣554億元），超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜，創下大陸及亞洲電影最佳歷史票房成績。與此同時，在全球影史票房榜，「哪吒2」也升至第八。

證券日報報導，中影年年合夥人、常務副總經理苑朋飛表示，「哪吒2」的成功未來將影響動畫市場的投資市場、製作模式和內容方向。

苑朋飛指出，投資方面，「哪吒2」將吸引更多國內外資本關注動畫產業，尤其是具有中國文化特色的IP開發，龍頭企業的示範效應將帶動中小型動畫公司獲得更多融資機會。

製作方面，「哪吒2」聯合百餘家企業製作將會成為行業主流，眾多企業將會共同推動標準化技術體系和工業化生產流程，推動行業技術共用與產業鏈整合，大幅提升生產效率。

內容方面，「哪吒2」或推動國內企業強化本土文化IP的全球輸出潛力，進一步推動「國漫崛起」的敘事，吸引更多創作者深耕中國文化題材。

不過，談及與海外動畫巨頭的競爭，動畫製片人南牆認為，怎麼讓「哪吒」可持續發展是當下要考慮的問題。在工業化上大陸和海外差距正在縮小，但仍有距離。在此背景下，提升動畫產業發展，還需要擴大藝術類人才就業，扶持中小動畫公司，也要培育導演等新銳行業人才。

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