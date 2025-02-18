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華為發表AI病理大模型 加速診斷肺癌、乳腺癌等

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為和瑞金醫院正式發表AI病理大模型。（取自華為官網）
華為和瑞金醫院正式發表AI病理大模型。（取自華為官網）

華為和瑞金醫院18日正式發表AI病理大模型「瑞智病理大模型」，業內人士指出，AI突破性進展推動醫學診療從傳統經驗醫學跨越至精準醫學，AI有望顯著提升病理切片診斷效率和準確性，為臨床治療提供更精準的決策支持。

作為全國病理診斷量最大的科室之一，瑞金醫院每天6,000張病例切片，每名醫生平均每天閱片200-300張病理切片。在傳統的工作方式下，醫生需要在顯微鏡下逐個切片診斷，閱片需要40分鐘，而使用瑞金病理大模型互動式病理診斷，大模型提前識別病灶區域，單切片的診斷時間變為秒級，將醫生從鏡下找病灶轉變為互動式審核AI診斷結果。

據瞭解，該大模型不僅融合了多模態資料，還結合了中國人群的疾病特徵，能夠為醫生提供更精準、更高效的輔助診斷支持。同時，該病理大模型能夠覆蓋肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胃癌等占中國每年全癌種發病人數90%的常見癌種。

華為公司副總裁、資料存儲產品線總裁周躍峰表示，醫療領域的資料品質很高，數位化程度高的行業一定會率先實現AI應用的落地。AI在場景落地的障礙很多，主要有三方面，一是資料工程難題，二是模型訓練以及應用對接的難題，三是多工調度、資源高效利用的難題。在和瑞金醫院合作研製開發大模型的過程中，華為DCS AI解決方案通過提供AI全資料流程程以及應用對接和模型對接的工具鏈，對上述三個問題都有較好的解決，並且越來越成熟。他表示，華為DCS AI解決方案不僅僅是一個硬體，它是一整套工具鏈，並且這些工具鏈具有開放性，可以讓更多的集成商使用，以及在不同的醫院以及行業落地。

瑞金醫院病理科通過深度挖掘數位切片臨床應用價值、深度融合AI工作流，積極實踐從數位化到智慧化的全面升級。瑞金醫院在病理科前瞻性提出三位一體-OneSolution建設目標：依託醫療資料基礎設施紮牢底層基礎；構建基於WSI全數位病理切片的數位化閱片工作平臺，實現線上閱片；引入智慧病理輔助診斷演算法實現AI輔助診斷落地應用。

醫學 醫生

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