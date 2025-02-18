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福州台協換屆 蔣佩琪連任會長：促兩岸融合發展

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
福州市台胞投資企業協會18日舉辦換屆交接儀式，福建連江桃園體育娛樂有限公司副董事長蔣佩琪當選新一屆會長。圖／中新社
福州市台胞投資企業協會18日舉辦換屆交接儀式，福建連江桃園體育娛樂有限公司副董事長蔣佩琪當選新一屆會長。圖／中新社

作為大陸與台灣交流最密切的城市之一，福建省福州市台胞投資企業協會今舉辦換屆交接儀式，由福建連江桃園體育娛樂有限公司副董事長蔣佩琪當選新一屆會長。她說，協會將在促進兩岸融合發展中積極作為。

據中新社，大陸全國台企聯新春聯誼活動暨福州市台協會換屆系列活動，於17日到19日在福州舉行，期間還舉辦台商台胞座談會、招商推介考察等活動，有大陸全國台企聯，大陸各地台協代表，福州市台協會員和商業總會共約800人參加。

其中，福州台協換屆交接儀式18日舉行，蔣佩琪說，過去三年，協會設立了台商台胞服務站、營商環境觀察點、福州市台胞台企交流服務中心；引進台灣天一本草等8個項目落地，推動福州聯泓汽車零部件生產線技改等10個增資擴建、技改項目。

目前，福州市台協共有會員數702家。蔣佩琪表示，當下最重要的任務，就是「以商引商、以台引台」，協會將在促進兩岸融合發展中積極作為。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，福建在兩岸融合發展方面取得了顯著成效，台企聯未來將繼續參與福建兩岸融合發展示範區建設和兩岸經貿交流合作。

台商 福建 考察

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