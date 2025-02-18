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深藏戰略意圖？與高德、滴滴同台競爭 京東上線聚合叫車服務

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
與高德、滴滴同台競爭，京東App上線「國內打車服務」。圖為京東集團董事局主席劉強東。圖／路透
與高德、滴滴同台競爭，京東App上線「國內打車服務」。圖為京東集團董事局主席劉強東。圖／路透

與高德、滴滴同台競爭，京東App上線「國內打車服務」，不過這一次京東並不是推出自家獨立的叫車業務，而是與網約車聚合平台「易企出行」合作，用戶在京東App主頁搜索「打車」可進入「易企出行」小程序。

還有分析認為，京東與易企出行的合作，表面看是流量與運力的互補，實則暗藏更深層的戰略意圖，在流量紅利見頂的當下，手握5.8億活躍用戶的京東，急需開闢新的變現場景，而網約車聚合模式正是成本最低、效率最高的選擇。

快科技報導，使用者進入「易企出行」小程序後，可選擇國內即時、預約及接送機叫車服務，車型覆蓋普通、舒適、商務、豪華四種。

聚合打車服務提供者，包括曹操、飛嘀、陽光、星徽、首汽暢享、AA經濟等網約車平台，價格與高德、滴滴等經濟型快車接近，可同時呼叫所有車型。京東頁面顯示，該打車業務覆蓋超400個城市。

第一財經日報報導，價格方面，剛進入網約車行業的京東，沒有採取補貼換流量的策略，價格與高德打車的收費相差不大。例如從北京大望路地鐵站至北京南站的路程，飛嘀經濟型車輛，在京東預估為人民幣29元，高德打車為人民幣32元。AA出行經濟型車輛，在京東預估為人民幣37元，在高德預估價格為人民幣33元。

有運力供應商表示，先前並不知道會接入京東平台，是因為與易企出行合作而被動接入。從合作模式看，供應商與易企出行進行合作，易企出行提供訂單，供應商提供運力完成訂單。易企出行接入京東相當於多了一個流量通路，對網約車供應商而言會增加一些訂單，營運則不受影響。

此外，京東近日還上線「京東品質外賣」服務，在外賣領域與美團展開直接競爭。京東頻繁布局電商外的生活領域，大有利用京東優質日活用戶，將京東打造為聚合類生活APP的趨勢。

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