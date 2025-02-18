大陸Level 3自駕將大規模開啟商用 華為極氪等競相布局

隨著大陸相關立法進度的推進，預計今明兩年Level 3自動駕駛將大規模實現商用。除了嵐圖汽車將與華為合作，將搭載Level 3自動駕駛的車型推向市場外，極氪所搭載相關技術的新車也將於今年4月亮相力。

在Level 3層級，車輛可以在特定條件下自主執行大多數駕駛任務，但駕駛仍需隨時準備在系統提示時接管控制權。

財聯社報導，嵐圖汽車CEO盧放，與華為智慧汽車解決方案BU CEO靳玉志的一場直播中表示，關於Level 3自動駕駛的立法，國家正在討論之中，「嵐圖汽車也將與華為合作，儘快將搭載Level 3自動駕駛的車型推向市場。」

對於Level 3自動駕駛的商業化落地時點，靳玉志同樣認為，今年會是逐步開啟商用的過程，「這是我們認為的行業節奏。」

華為方面也曾透露，售價高達百萬級的尊界S800，將實現Level 3別的自動駕駛。

與華為、嵐圖的判斷不謀而合的，是剛完成股權交割的極氪科技集團。極氪科技集團CEO安聰慧14日透露，憑藉AI賦能的加速進化和軟硬結合創新，極氪自研浩瀚智駕的Level 3自動駕駛即將正式落地。

按照極氪的規劃，搭載相關技術的新車將於今年4月上海車展亮相，預計今年底具備量產車交付能力。

安聰慧指出，對於Level 3，國家的一些法規確實沒有公布，各地有一些示範區域的開放，做一些驗證。對於極氪科技集團來說，首先要在產品和技術方面做起來，不是隨著法規公布之後，才針對性地進行開發。

長安汽車於9日發布「北斗天樞2.0」計畫，宣佈2026年實現全場景Level 3自動駕駛，2028年升級至Level 4。

同時，小鵬汽車董事長何小鵬發文稱，到2025年底，小鵬汽車計畫推出真正的Level 3自動駕駛軟體，需要車端硬體數倍提高晶片算力和存儲，和硬體冗餘能力的自動駕駛。

在政策層面，2024年12月，北京市十六屆人大常委會第十四次會議通過「北京市自動駕駛汽車條例」，將於2025年4月1日起實施。「條例」提及支援Level 3自動駕駛的個人乘用車可以附條件上路。

2024年6月，大陸工信部發布「四部門有序開展智能網聯汽車准入和上路通行試點」的通知，批准比亞迪、蔚來、長安汽車、廣汽集團和上汽集團等9家中國汽車製造商在公共道路上對Level 3自動駕駛技術進行測試。