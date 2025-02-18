泰山鋼鐵傳資金鏈斷裂 陷破產困境！民眾堵路抗議怒喊「還錢」

中國山東泰山鋼鐵公司辦公大樓外及工廠門口昨天傳出聚集近千名參與融資的民眾，要求公司兌付融資資金並結算貨款。維權人群高喊「還錢」等口號，官方派遣警察現場維持秩序。

美國自由亞洲電台今天報導，近年來由於中國市場供需失衡，鋼鐵企業利潤空間大幅壓縮，大型鋼企虧損加劇。

報導引述X平台帳號「李老師不是你老師」的消息指出，山東濟南萊蕪區17日傳出泰山鋼鐵因資金鏈斷裂而引發上千名投資者前往公司維權事件。

有工人透露，前兩年萊蕪區政府要求公司搬遷並承諾大量補償，但卻未兌現。此外，政府去年又向泰山鋼鐵借了人民幣數億元用於發放薪資，導致公司資金鏈斷裂，面臨破產困境，投資者資金無法取回，貨款也無法結算。

據報導，眾多抗議者聚集在泰山鋼鐵集團辦公大樓前維權，要求公司兌付融資資金及結算貨款。廠區外道路則聚集大批抗議者堵路，並與警察和保安築起的人牆對峙，抗議者不斷高喊「還錢」。

網上資訊顯示，山東泰山鋼鐵集團有限公司是一家以生產不銹鋼為主的民營企業。去年9月聊城市東昌府區人民法院對泰山鋼鐵執行人民幣1.44億元的執行款，原因是泰山鋼鐵為山東冠洲鼎鑫板材科技有限公司的貸款提供擔保，因對方未按時還款，泰山鋼鐵受牽連。此外，泰山鋼鐵法定代表人邵書東多次被限制高消費，並涉及多家銀行的訴訟。

濟南某企業宋姓員工告訴自由亞洲電台，「民營企業與政府之間存在千絲萬縷的聯繫」，政府財政緊張時往往向效益較好的企業借款，導致部分企業資金鏈斷裂。

據中國鋼鐵行業報告，去年上半年多家大型鋼鐵企業報告虧損加劇，例如鞍鋼股份虧損約26.79億元、本鋼板材虧損15.19億元、安陽鋼鐵虧損12.6億元、馬鋼股份虧損11.48億元、山東鋼鐵虧損8.9億至10.4億元、重慶鋼鐵虧損6.9億元。