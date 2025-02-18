不如預期…習近平民企座談會後 大陸股市不漲反跌

中共總書記習近平昨天與馬雲等民營企業負責人舉行座談會，受到廣泛矚目，但中國股市今天表現卻不如預期，不但以小跌開出，小幅翻紅後下午即翻黑一路殺低，終場滬深創三大指數下跌近1%至近2%，且成交量萎縮，並未出現預期的激勵行情。

習近平將召集馬雲的中國民企負責人座談的消息，上週由外媒率先披露，立刻在中國內外引發熱議，被各界以利多消息看待。昨天盤中，當中國官媒率先發布快報證實後，陸股反應尚稱平靜，終場也以小漲作收，但在收盤前，官媒並未發布習近平在會中的講話全文。

今早中國股市開盤，滬深創三大指數均以小跌開出，市場情緒略顯失望，上午10時30分過後一度有明顯買盤介入，三大指數均曾翻紅，其中滬指、深指上午都一度收紅；但下午盤開出後僅約半小時，三大指數賣壓先後湧現，盤勢一路向下，直到終場均未見有效拉抬力道，導致三大指數全數下挫。

綜合中國財經媒體報導，終場上證指數以3324.49下跌31.34點作收，跌幅0.93%；深證成指以10617.26點下跌173.8點作收，跌幅達1.61%；創業板指以2182.57點下跌44.04點作收，跌幅更達1.98%。

成交量能方面，滬深二市成交額合計人民幣1兆7991億元（約新台幣8.12兆元），較上一交易日減少1424億元；大盤資金淨流出1229億餘元。

受大盤走勢疲軟殺低作收拖累，滬深二市僅有731檔個股上漲，其中53檔漲停；多達4626檔個股下跌。其中21檔跌停。

類股方面，電池、銀行、貴金屬類股逆勢走強；Sora概念、小紅書概念、華為盤古、教育、ChatGPT概念、拚多多概念、DeepSeek概念等族群也有明顯漲勢，被認為與昨天出席習近平座談會的民企負責人所代表的產業有關，而銀行股也告走強，則因被認為未來可望增強對民營企業的扶持力道，連帶受惠。

至於其他多數類股及族群表現不佳，其中先前一度大漲的人形機器人概念股跌幅較大，部分個股甚至跌停，不少個股跌幅也超過5%。

中國券商及法人分析，習近平召集民企負責人舉行座談會對穩定市場信心具有重大意義，但大盤自1月中起漲後不免有逢高出脫賣壓，加上座談會過後仍有待具體政策及措施落實尚須時日，因此無法立即反映在短線行情，後續行情仍須視官方是否推出具體的提振民企信心相關政策而定。