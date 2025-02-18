大陸科技股將繼續跑贏 瑞銀：官方整頓行業或終結

在大陸國家主席習近平17日出席民營企業座談會後，國際投行瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室18日發表報告指，大陸自2018年以來再辦座談會，反映科技行業重要性，顯示科技和私營部門在推動未來經濟增長方面具重要作用，習近平講話亦肯定私營經濟成就。另，這亦「象徵科技行業整頓的結束」，將會消除對行業表現的長期影響。瑞銀預計，未來大陸資本市場將在支持科技創新和產業轉型升級中，發揮更大的作用。

據瑞銀新聞稿，針對「A股市場新年新敘事及其影響」的看法，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，大陸國產大模型DeepSeek，因其用較小的成本達到同類世界領先大模型的水準，使大陸創新重回全球投資者視野。預計未來大陸資本市場將在支持科技創新和產業轉型升級中發揮更大的作用。

孟磊續稱，事實上，大科技類股在A股總市值中的比率在過去10年不斷攀升，目前已達21%。同時，與人工智慧主題關聯度較高的板塊諸如電腦、汽車、電子等產業，在春節後迎來明顯的估值提升，並推升大科技板塊成交金額占全部A股的比率至歷史高點44%。中期來看，該主題或隨著基本面利好不斷兌現，與更多應用場景的落地，而呈現脈衝式上漲行情。

至於宏觀政策，孟磊認為，財政赤字率的提升，帶動政府支出提高、降息降準帶來的信貸脈衝回升，均有助於提振A股市場的估值，大陸將在3月初全國兩會上公布更多具體政策支持措施。

瑞銀證券中國宏觀團隊估算，若美國對大陸商品加徵10%關稅並持續執行，預計將拖累全部A股非金融板塊的收入增速0.8個百分點；考慮到利潤率下滑的壓力，A股非金融板塊的淨利潤增速或因此放緩。另，在產業層面看，他認為，海外收入占比較高的行業或面臨壓力，但自主可控相關行業的估值，可能獲正面助推。

此外，港媒《信報》指，瑞銀認為，大陸科技業股跑贏表現將繼續，自1月低點反彈超過25%之後，習近平對創新產業、持續宏觀政策的支持，在經營表現及其他基本面改善等預期下，將成為大陸科技業相對於大市表現領先的關鍵驅動因素，亦反映政府對當前監管環境感到滿意，並已將重點重新轉向與領先的網路公司合作，利用創新潛力促進經濟增長。

另，值得注意的是，在2018年的座談會，當時參與者包括互聯網平台、製藥和人工智能等領域逾50間公司，亦令接下來數月強勁重估，其後，騰訊控股和阿里巴巴等接下來的5個月內，有約30%的估值重估。