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領有大陸居住證將納管 邱垂正：重啟兩岸條例修法

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正18日表示，由於國人在大陸申領居住證的案例愈來愈多，陸委會將重啟兩岸條例修法工作，把國人申領大陸居住證納入規管。本報資料照片
陸委會主委邱垂正18日表示，由於國人在大陸申領居住證的案例愈來愈多，陸委會將重啟兩岸條例修法工作，把國人申領大陸居住證納入規管。本報資料照片

陸委會主委邱垂正18日表示，由於國人在大陸申領居住證的案例愈來愈多，陸委會將重啟兩岸條例修法工作，把國人申領大陸居住證納入規管，會努力在立法院新會期推出。

目前兩岸人民關係條例僅針對國人在大陸設籍，領有大陸身分證或護照，列有註銷台灣戶籍的規定。由於申領大陸居住證不須在大陸設有戶籍，並不違反兩岸條例規範。民進黨政府2018年曾提出兩岸條例修正草案，增訂領用居住證的申報登記機制，對未依期限申報者處以罰鍰，並對機敏人員領有居住證進行管制，但未在行政院院會通過。

日前，賴清德總統14日召開國安高層會議宣布，為防制大陸統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革。邱垂正18日接受廣播節目專訪後接受媒體訪問時透露，將再度推動納管國人領用大陸居住證。

邱垂正說，陸委會過去對國人赴陸申請居住證，曾有意修法加以規範，後來沒有送出行政院。現在由於國人在中國大陸申領居住證、身分證、定居證的案例越來越多，為了提醒國人的權益，陸委會正在盤點相關的兩岸條例修法工作。

邱垂正指出，包含提醒國人赴陸申請各種證件有種種風險，以及過去2018年針對國人申請居住證的規範等，都會重新審視。一方面會邀請專家學者，也會跟社會各界溝通，等到相關的立法工作有一定成果，會向各界說明。至於是否會是政府下一個會期的優先法案？他強調，「我們會來努力」。

兩岸條例 居住證 邱垂正

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