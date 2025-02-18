法拉利董事長現身零跑大陸總部 或與進軍電動車有關

跨國汽車巨頭斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）董事長、控股公司Exor的CEO、法拉利董事長埃爾坎（John Elkann）近日被傳出赴大陸車企「零跑汽車」總部訪問，並與零跑汽車創辦人、CEO朱江明會面。對此，大陸科技媒體《快科技》18日指，朱江明在朋友圈發布訊息證實此事，寫道歡迎埃爾坎到訪零跑車整天緊湊的行程，雙方都收穫滿滿。

報導稱，雖然此次埃爾坎訪問的具體內容、目的尚未公開，但考慮到法拉利近期宣布將進軍電動車領域，並計劃於10月推出品牌史上首款純電動車型，「這次訪問外界猜測可能與雙方在電動化領域的合作或交流有關。」不過這項猜測仍需進一步證實。

此外，在埃爾坎訪問當天，曾有大陸部落客在微博透露稱，法拉利CEO韋格納（Benedetto Vigna）將造訪零跑汽車總部。然而，依朱江明於在朋友圈的回應，實際造訪者是埃爾坎，而非韋格納。

從公開資訊可見，法拉利現任CEO是韋格納（Benedetto Vigna），他在法拉利擔任執行長的職位；埃爾坎則是Stellantis集團董事長、控股公司Exor的CEO，以及法拉利董事長。據悉，埃爾坎在法拉利擔任重要職務，負責法拉利的策略規劃和決策。他不僅領導法拉利這個豪華跑車品牌，也是Stellantis集團和Exor集團的領導者。

值得關注的是，2024年5月，零跑汽車聯手全球第4大汽車集團、歐洲汽車巨頭Stellantis共同成立「零跑國際」的合資公司後，雙方持股比例為49:51。而Stellantis集團投資零跑約15億歐元（約新台幣513億元），取得零跑車20%股權，雙方進行深度綁定。此後，零跑利用Stellantis集團在全球1萬多家經銷商的經銷體系，大大加速在海外市場布局。