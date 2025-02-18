快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬取消小額包裹免稅 路透：Shein執行主席寫信安撫投資者

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導指，Shein執行主席唐偉在近日一封寫給投資者的信中表示，公司增長依然強勁。路透
路透報導指，Shein執行主席唐偉在近日一封寫給投資者的信中表示，公司增長依然強勁。路透

美國對大陸小額包裹的「關稅豁免」政策近期反覆更動。受此影響，引發大陸跨境電商希音（Shein）投資者的憂心。路透報導，Shein執行主席唐偉近日一封寫給投資者的信中表示，儘管美國終止對來自中國的小額網購包裹的免稅待遇並提高關稅，但公司增長依然強勁。

唐偉在信中指，寫這封信時，儘管最近遇到一些挑戰，但公司的增長勢頭依然強勁，這得益於Shein能夠以始終如一的實惠價格，提供多樣化的時尚和生活方式產品。他稱Shein正投資於供應鏈的進步，「以提高效率和響應能力」，還有更好的物流，以確保更快、更可靠的交付。

路透分析，美國是Shein最大的市場，這封信似乎旨在向投資者保證，其將在美國折扣服裝市場激烈的競爭環境中保持優勢。

彭博先前曾引述知情人士表示，為因應川普關稅政策，希音正要求一些在大陸的主要服裝供應商，赴越南建立新產能，並為此提供激勵措施，包括提高採購價最多達30%。

中國財經報指出，美國對大陸小額包裹關稅豁免政策，近期經歷「反覆調整」。川普於當地時間1日簽署行政令，取消大陸進口的小額包裹免關稅政策。接著在4日，美國郵政局宣布暫停接收來自大陸、香港的入境包裹，直至另行通知。7日，川普再次簽署行政命令，恢復先前取消的免稅條款。

北京首都經濟貿易大學教授劉穎認為，多年來，中國商品憑藉其卓越的性價比，在全球市場占據重要地位。美國此次對關稅政策進行調整，核心目的是藉助關稅手段重塑貿易平衡，試圖削弱中國商品在性價比方面的競爭優勢。

儘管目前政策暫緩執行，但劉穎預測，若政策最終落地，美國消費者採購中國商品的成本將不可避免增加。這不僅會促使消費者重新評估購買管道，還可能導致他們在商品選擇上更加謹慎，部分消費者可能會因成本上升而減少購買頻率。同時，中國的商品生產企業、電商平台企業、物流企業將受到不同程度的影響。

北京德和衡律師事務所高級權益合夥人孫怡稱，一旦政策落地，依賴小額包裹直效郵件模式的跨國電商商家和平台將受到較大影響。粗略估計，大陸跨國電商企業銷售跨國小包裹的成本，將增加10至30%，加上清關手續費，綜合成本可能增加近40%。此外，清關時效將從2-3天，延長至7-15個工作天，這或導致口岸積壓，影響物流的即時性，使相關公司市占受衝擊。

物流 美國 電商

延伸閱讀

以色列財長：哈瑪斯必須繳械並離開加薩

如何反擊川普關稅？加拿大正研究外包給美企的政府合約

美中東特使負責對俄談判！零外交經驗卻已見過普亭 烏特使反被排擠

美官網刪「不支持台獨」…陳學聖揭川普意圖：拿到籌碼 台灣被犧牲

相關新聞

美擬取消小額包裹免稅 路透：Shein執行主席寫信安撫投資者

美國對大陸小額包裹的「關稅豁免」政策近期反覆更動。受此影響，引發大陸跨境電商希音（Shein）投資者的憂心。路透報導，S...

破市場准入障礙！ 陸發改委：市場准入負面清單將修訂

大陸國家發展改革委18日表示，將進一步破除市場准入的障礙，儘快修訂發布新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩...

日經濟團造訪陸副總理：盼中方糾正純電車產能過剩問題

中國大陸國務院副總理何立峰17日在北京人民大會堂會見來訪的日本經濟代表團。何立峰指出，放眼世界，保守主義和單邊主義正在抬...

中國AI新創公司DeepSeek如何取得輝達晶片？ 黃仁勳vs.梁文鋒網路聲量一決高下

DeepSeek用輝達GPU訓練AI被美國盯上，傳5萬顆禁運晶片流入中國遭調查，近一週網路聲量揭曉…

工程機械加速出海 闖進歐美高端線

大陸工程機械行業迎來2025年首季開門紅。在坐擁5家全球工程機械製造商50強企業的長沙，工程機械行業頭部企業都在趕訂單、...

湖南11措施 強化中非經貿

根據大陸湖南省商務廳、財政廳近日聯合印發「高質量建設中非經貿深度合作先行區的若干政策措施（試行）」，圍繞支持對非貿易便利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。