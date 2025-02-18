破市場准入障礙！ 陸發改委：市場准入負面清單將修訂

大陸國家發展改革委18日表示，將進一步破除市場准入的障礙，儘快修訂發布新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩新」，加快促進民營經濟發展。同時，發改委表示，落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點，將協同各部門認真落實好助企紓困政策。

「兩重」是指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設；「兩新」則是指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。而「兩新」和「兩重」政策是今年大陸經濟工作的重要發力點，旨在擴大內需、推動高質量發展。

央視新聞報導，最新數據顯示，大陸民營企業數量占企業總量提升至92%以上；國家高新技術企業中，民營企業占比擴大至92%以上。國家發展改革委相關負責人表示，民營經濟的規模實力、創新水準、國際競爭力進一步提升，接下來將持續堅決破除市場進入、要素取得的障礙，打造統一開放、競爭有序的市場體系。

國家發展改革委副主任鄭備表示，盡快修訂出台新版市場准入負面清單，落實「非禁即入」要求。細化舉措，持續推動基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與「兩重」建設和「兩新」工作。

此外，鄭備指出，對民營企業反映的困難問題，精準施策、真幫實幫，把各項政策舉措落到實處。同時，國家還將進一步營造關心支持民營經濟發展的良好氛圍，堅決打擊抹黑詆毀企業形象聲譽、炮製散布虛假不實訊息等涉企網絡行為，加強高素質民營經濟代表人士隊伍建設，實施新時代民營經濟人士培育賦能計劃，大力弘揚企業家精神

鄭備稱，「現在政治環境、經濟環境、社會環境都非常有利於民營經濟發展，廣大民營企業和企業家可以大顯身手，也正當其時。」

另，港媒《信報》提到，大陸國家主席習近平時隔逾6年，17日再次出席民營企業座談會。他強調，國家對民營經濟發展的基本方針政策將一以貫之堅持和落實，「不能變，也不會變」，又提到新時代新征程民營經濟發展「前景廣闊、大有可為」，廣大民營企業和民營企業家「大顯身手正當其時」。

值得注意的是，17日民營企業座談會，有眾多科技企業創辦人出席。其中，華為創辦人任正非等6位民企負責人發言，而AI模型公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、騰訊主席馬化騰亦出席。另，曾因抨擊大陸金融監管而失勢的阿里巴巴創辦人馬雲也罕見現身。