日經濟團造訪陸副總理：盼中方糾正純電車產能過剩問題

中國大陸國務院副總理何立峰17日在北京人民大會堂會見來訪的日本經濟代表團。何立峰指出，放眼世界，保守主義和單邊主義正在抬頭，相信代表團此次訪華能為促進兩國和全球貿易發揮重要作用。何指，中方對與日本加強關係表示期待。日媒共同社稱，日本經濟團體聯合會（經團聯）則提到，希望中方糾正鋼鐵和純電動汽車（EV）等生產過剩問題，以及確保外資企業的公平競爭環境。

新華社報導，何立峰於會見時表示，中日經濟深度交融，擁有廣泛共同利益和合作空間，希望日本經濟界為兩國合作共贏發揮積極影響。中國大陸正在持續推進高水平對外開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國大陸，共享發展機遇。

共同社指出，日本經濟代表團與何立峰會面時，雙方就國際局勢日益複雜的情況下，如何強化日中經濟合作進行磋商。日本經團聯會長十倉雅和率領的日方代表團，亦向陸方提出要求稱，希望糾正鋼鐵和純電動汽車等生產過剩問題，以及確保外資企業的公平競爭環境。

何稱，放眼世界，保守主義和單邊主義正在抬頭，相信代表團此次訪華能為促進兩國和全球貿易發揮重要作用。他也對與日本加強關係表示期待；十倉雅和回應，「通過自由公平的貿易投資發展起來的日中兩國率先遵守國際規則，為維護並強化國際秩序作貢獻非常重要。」

日本經濟代表團由約200人組成，代表團中除有2名最高顧問經團聯會長十倉雅和、日本商工會議主席小林健以外，還包括日中經濟協會會長進藤孝生等人擔任代表團團長。該代表團去年1月赴大陸訪問時，曾與大陸國務院總理李強會談。此行代表團於16至21日在大陸訪問、17日上午與大陸國家發展和改革委員會高層會談。