大摩預估大陸Q2經濟放緩

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強近日發布研報認為，雖然DeepSeek、智駕、人形機器人等「小龍」讓市場再度認識大陸供應鏈優勢與創新力，但地緣政治割裂和消費不足問題仍存，科創難以引領經濟走出通縮，在關稅衝擊與與政策五部曲進展緩慢且不平衡下，預計大陸經濟增速將在今年第2季開始放緩。

實際上，邢自強再度強調中國經濟需要實行政策五部曲，包括保持寬鬆貨幣與財政政策的「再通膨」、加大對社福或家庭進行移轉支付提振消費的「再平衡」、處理房地產等問題行業等資產負債表的「重組」、實施國企與財稅體制的「改革」與重振民企信心等。

研報稱，包含DeepSeek、宇樹科技在內的杭州「六小龍」聲名鵲起，重燃投資者對大陸供應鏈競爭力與科技創新的信心，儘管這些進展值得認可，且導致投資者對中國科技股的價值。但邢自強指出，靠科技創新無法解決大陸國內結構性經濟失衡或周期性通縮壓力。特別中國在科技進展可能強化決策層目前供給側思維。