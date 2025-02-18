陸大模型部署下個戰場 要競爭標準制定權

受到DeepSeek熱潮影響，近期包括百度、谷歌等大模型宣布免費開源（開放原始碼軟體，通常都是免費）。多數觀點認為開源壓力來自於市場競爭，但有專家認為，開源除能加劇行業洗牌之外，競爭的本質是爭奪下一代人機交互標準的制定權。

百度近日發布消息，文心一言將於4月1日0時起全面免費，所有PC端和APP端用戶均可體驗其最新模型，包括超長文檔處理、專業檢索增強、高級AI繪畫、多語種對話等功能；OpenAI也宣布免費版ChatGPT將在標準智能設置下無限制使用GPT-5進行對話；谷歌最新人工智能模型套件也於近期宣布正式向所有用戶開放使用。

近期業內熱議，百度創始人李彥宏原是大模型閉源支持者。在2024世界人工智能大會等場合，多次表達對閉源大模型的支持觀點。他認為，閉源才有真正商業模式，能聚集人才和算力，因為可提供更好的資源和發展空間。「開源模型會越來越落後」、「開源其實是一種智商稅」他說。

但這次百度一轉態度，《界面新聞》報導認為，或受DeepSeek等新興產品的崛起給文心一言帶來一定壓力，而開源可吸引更多開發者和用戶，隨著技術發展，大模型推理成本大幅下降，百度有條件進行開源，推動技術更廣泛應用。

央視新聞報導，中國信息通信研究院技術與標準研究所工程師龔正分析，當開源模型能實現商用模型80%甚至90%的功能，而成本僅為10%時，閉源系統的護城河自然瓦解，免費開放成為鞏固用戶黏性的戰略選擇。

龔正進一步指出，無論是DeepSeek、百度、阿里還是OpenAI，當技術領先者能夠以更低成本提供更高性能的服務時，「免費」反而成為鞏固市場地位的利器。中小廠商若無法承擔長期免費所需的技術迭代成本，可能被迫退出市場，資源會進一步向具有算力、數據和資金優勢的企業集中。