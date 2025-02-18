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大陸人形機器人 軟硬創新擺脫對外依賴

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

可以模仿人類動作行為的人形機器人，已成為中美AI較量另一領域。美國國會報告指出，中美AI頭部企業正競相構建人形機器人所需的軟硬體體系，大陸試圖在本土機器人市場創新，以擺脫對非陸企技術依賴。

香港《星島日報》報導，人形機器人是大陸官方重點培育產業，從技術驗證轉向商業閉環，所需「關鍵一躍」就是量產。業界人士稱，對人形機器人產業鏈而言，想大規模量產，在軟硬體端均待突破，目前產業鏈上游核心硬體零件面臨產能瓶頸，現有的運動控制算法、控制系統亦面臨諸多挑戰。

報導稱，一些公司則不看好其產品商業化。深圳一間機械臂企業市場負責人指出，人形機械人更適合家庭場景，在工業領域則不應拘泥於人形概念。

同時，蛇年春晚上機器人扭秧歌的表演，掀起大眾對人形機器人興趣。據說生產該型人形機器人的宇樹科技訂單已火速爆滿，最貴一款要價人民幣65萬元（約新台幣292萬元）。

稍早有報導稱，大陸國產人形機器人已迎來量產元年，多家企業宣布開始量產。另外，成本更低的非人形機器人，在物流分揀、倉庫搬運已規模化應用；人形機器人的通用性優勢，在高度結構化環境中難以凸顯，現階段尚不具備商業化條件。

蛇年

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