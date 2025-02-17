資本版圖續擴張 陸家電巨頭海爾深入工業機器人賽道

大陸家電巨頭海爾集團旗下海爾奧斯卡通過股份轉讓和表決權委託的巧妙操作，合計持有大陸工業機器人企業新時達29.24%股份 ，成功登頂新時達控股股東之位，海爾集團也順勢成為實際控制人。外界認為海爾集團除了持續擴大資本版圖外，在海爾集團深入工業機器人賽道下，或改變大陸工業自動化格局。

新時達16日公告，海爾卡奧斯工業智能與紀德法、劉麗萍、紀翌簽署《股份轉讓協議》及《表決權委託協議》，協議約定紀德法、劉麗萍、紀翌合計轉讓10％公司股份給海爾卡奧斯工業智能。交易完成後，海爾集團將成為上市公司實際控制人。公司股票自17日開市起復牌交易。

時代周報報導，資深產業經濟觀察家梁振鵬分析，海爾集團經常通過收購的方式進入一個新領域、新市場，收購新時達也符合多元化發展戰略，從原來的B2C拓展到B2B領域。此外，工業機器人未來增長前景明朗，其內部的核心技術可以用於海爾未來人形機器人以及自動化領域的開拓。

北京商報報導，獨立經濟學家王赤坤認為，實力較強並且擁有多板塊的集團化企業，未來在資本市場上拓展是個趨勢，有利於集團多板塊協同發展。

新時達成立於1995年，原是大陸頭部電梯類公司，受房地產市場波動的影響，包括新時達在內的電梯廠家的主營業務逐漸萎縮。截至16日，新時達市值為人民幣67億元，10年間縮水了近三分之二；新時達在2013年入局工業機器人賽道，2014年-2015年間，通過收購方式，相繼拿下眾為興、會通科技的100%股權，以及曉奧享榮的部分股權，在運動控制及機器人領域的快速佈局。

據最新業績預告，新時達預計2024年歸母淨利潤虧損1.85億元至3.67億元，扣非淨利潤虧損2.32億元至4.14億元。行業諮詢機構MIR睿工業數據顯示，2024年上半年，新時達工業機器人產品銷量居國產第四，全球第十。

大陸家電巨頭海爾集團確立轉型方向，近年主要布局智慧住居生態、大健康產業生態和數字經濟產業生態三大賽道。截至目前，海爾集團在A股版圖不斷擴張，旗下已擁有了海爾智家、海爾電器、盈康生命、海爾生物、雷神科技5家上市公司。