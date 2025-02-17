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騰訊、百度等多平台接入 DeepSeek急新增網路服務業務

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期許多平台都宣布接入DeepSeek，深度求索發生工商變更，除了加強財務管理，擴大營業範圍至互聯網信息服務。路透
近期許多平台都宣布接入DeepSeek，深度求索發生工商變更，除了加強財務管理，擴大營業範圍至互聯網信息服務。路透

DeepSeek熱潮下，加上近期許多平台都宣布接入DeepSeek，關聯公司杭州深度求索一舉一動都備受矚目。近期深度求索發生工商變更，裴湉由執行董事兼總經理改任經理、董事，新增王賢祖為財務負責人，同時經營範圍新增互聯網信息服務。這次變動意味著，裴湉退居二線，加強財務管理，同時擴大營業範圍至互聯網信息服務。

第一財經引述天眼查資訊指出，深度求索成立於2023年7月，法定代表人為裴湉，註冊資本人民幣1,000萬，經營範圍包括計算機系統服務、信息系統集成服務、人工智慧應用軟體開發等，由梁文鋒及其名下寧波程恩企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）共同持股。

中國證券報報導，天眼查數據顯示，近期深度求索已向相關部門提交多個品牌標識圖形商標的註冊申請，商標國際分類涵蓋了科學儀器、通訊服務以及網站服務等多個領域，目前商標狀態處於等待實質審查的階段。顯示深度求索在知識產權領域也有新動作。

此前，該公司成功註冊了包括「DEEPSEEK」和「深度求索」在內的多個商標。市場人士認為，這些商標為其品牌建設和市場布局奠定基礎，或許預示著DeepSeek將在未來進一步拓展其業務範圍。

近期多個平台宣佈接入DeepSeek。大陸網路巨頭騰訊16日表示，微信正式灰度測試接入DeepSeek，且旗下多個產品正在探索接入DeepSeek，如騰訊雲AI代碼助手、騰訊元寶等；同日，百度搜索和文心智能體平台也宣佈全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。但據微信用戶實測，或是微信量體太大，許多用戶反應不斷出現「抱歉，服務繁忙，請稍候再試吧！」

據經濟參考報不完全統計，近一周時間已有超過200家企業宣布接入DeepSeek，覆蓋基礎電信企業、雲計算、晶片、金融、汽車、手機等多領域。包括華為、阿里、百度、騰訊、京東等在內的多家雲平台，約20家車企宣佈在智艙場景或AI運營領域完成與DeepSeek的深度融合。多家券商、銀行、公募基金也表示已接入DeepSeek大模型。

賽智產業研究院院長趙剛分析，一方面，算力、算法等使用門檻降低，擴大了上游生態合作夥伴與DeepSeek模型的合作；另一方面，在DeepSeek模型開源、模型蒸餾和模型使用成本降低等因素影響下，企業應用市場將充分激活。

DeepSeek 微信

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