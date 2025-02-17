李彥宏缺席民企座談會 百度港股暴跌蒸發24億美元

路透社報導，中國網路科技龍頭之一的百度創辦人李彥宏，今天並未獲邀出席中共總書記習近平召集的民營企業負責人座談會，導致百度今天在港股的股價以暴跌近7%作收，市值蒸發24億美元（約新台幣785億元）。

報導引述2名知情人士說法指出，李彥宏並未出席習近平召集的這場座談會。針對此事，百度並未回應路透社的置評請求。

綜合新華社、央視及其他中國媒體報導，出席這場座談會的中國民企負責人，包括華為執行長任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望控股集團董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技執行長王興興、小米董事長雷軍等在會中發言的6人。

此外，受到各界矚目的阿里巴巴創辦人馬雲，以及寧德時代董事長曾毓群、AI模型公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、騰訊創辦人馬化騰等民企負責人，也出席了這場座談會。但根據報導，他們在會中並未發言。

路透社報導指出，投資人密切關注中國民營企業高階主管是否有出席這些重要會議，一旦發現有任何企業負責人缺席，就會引發市場對其企業地位的揣測。

在李彥宏缺席這場民企座談會的消息傳出後，百度今天在港股的股價即告重挫，盤中一度暴跌8.8%，終場跌幅

略見縮小，但仍達6.94%，市值減至2520.5億港元（約新台幣1.06兆元），成為當天恆生指數和恆生科技指數的最大輸家。

報導指出，針對百度16日宣布，該公司旗下的百度搜索和「文心智能體平台」將全面接入DeepSeek和「文心大模型」最新的深度搜索功能，一名券商銷售總監表示，這代表百度透過開發「文心一言」取得領先地位多年後正在失去優勢，反而可能需要追趕像DeepSeek這樣的後起之秀。

這名券商銷售總監認為，百度高階主管缺席今天的民企座談會，可能會引發該公司已失去市場重要地位的揣測。