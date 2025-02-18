快訊

北台灣溼冷探10度以下低溫 吳德榮：周末恐強烈冷氣團 這天起暖熱如春

國3北上彰化和美路段3車連環撞 肇事轎車翻覆1人送醫

近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

湖南11措施 強化中非經貿

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸湖南省商務廳、財政廳近日聯合印發「高質量建設中非經貿深度合作先行區的若干政策措施（試行）」，圍繞支持對非貿易便利化服務體系建設、對非貿易投資高質量發展、提升金融服務水平、強化中非經貿交流促進四方面提出十一條政策措施。

中新社報導，根據相關政策措施，湖南將真金白銀支持企業在非洲建設和運營輸華產品檢驗檢測實驗室、公共海外倉，鼓勵企業擴大自非進口、深化對非產能合作、開展新型易貨貿易，支持企業赴非洲參展，設立對非業務總部。例如：對每個實驗室給予不超過150萬元（人民幣，下同）一次性獎補，對進口企業給予不超過1000萬元的分檔獎勵。　

湖南省提出，聯合大陸國家和省級投資平台以及社會資本力量，設立中非經貿深度合作服務基金，著力培育中非跨境產業鏈，深化在新能源、新材料、裝備製造、大宗農產品及食品、能源礦業、醫械醫藥、倉儲物流、跨境電商等領域的合作。 　　

2021年至2024年，湖南對非貿易額年均增長14.3%。2024年，湖南在非洲啟動40多個產業投資項目，涵蓋農產品加工、園區建設、汽車製造等。

經貿 電商 非洲

延伸閱讀

中國氫能源行業企業競爭現狀：市場集中主要廠商

港媒：傳遭槍擊湖南邵陽公安局長被免職

徵才會遍地開花 湖南推直播帶崗

官逼民反… 湘警酒駕肇逃引眾怒 當局竟出動特警維穩

相關新聞

工程機械加速出海 闖進歐美高端線

大陸工程機械行業迎來2025年首季開門紅。在坐擁5家全球工程機械製造商50強企業的長沙，工程機械行業頭部企業都在趕訂單、...

湖南11措施 強化中非經貿

根據大陸湖南省商務廳、財政廳近日聯合印發「高質量建設中非經貿深度合作先行區的若干政策措施（試行）」，圍繞支持對非貿易便利...

陸眾多產業 與DeepSeek「聯姻結對」

DeepSeek（大陸AI新創公司深度求索）在多家醫院完成本地化部署；微信測試接入DeepSeek；部分地區政務系統已接...

陸人形機器人鏈錢景閃亮 相關業者獲利可期

數據顯示，截至16日，大陸A股共有58家機器人產業鏈上市公司揭露2024年度業績預告。其中，十家獲利預增，八家轉虧為盈，...

大陸人形機器人 軟硬創新擺脫對外依賴

可以模仿人類動作行為的人形機器人，已成為中美AI較量另一領域。美國國會報告指出，中美AI頭部企業正競相構建人形機器人所需...

海爾大布局 入主新時達

在停牌一周後，大陸工業機器人龍頭企業新時達，控制權轉讓事宜終於塵埃落定。海爾集團近日公告，將成為新時達實際控制人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。