工程機械加速出海 闖進歐美高端線

大陸工程機械行業迎來2025年首季開門紅。在坐擁5家全球工程機械製造商50強企業的長沙，工程機械行業頭部企業都在趕訂單、忙交付。其中，海外訂單占據相當比例。

中新社報導，2月初，中聯重科大陸各園區舉行2025年開門紅活動及發車儀式，合計發車超1萬台，總金額約57億元（人民幣，下同），各類產品交付全球各地；今年開年，三一泵路事業部斬獲11.2億元銷售額，海外市場同比增長50%，路機板塊強勢衝高60%；1月底，山河智能與印度尼西亞大型礦山企業簽訂合作備忘錄，意向訂單金額約5億元。

「高空作業機械60%產品發往歐美高端市場，大部分是新能源產品。今年有信心在去年海外銷售收入翻倍基礎上取得較大增長。」中聯重科智能高機海外營銷總監劉建村說。

星邦智能高米段臂車實現批量出口新突破。該公司總經理助理何大偉說，公司近期完成一批重要訂單簽訂，將分批發往中東海灣地區項目使用。

工程機械企業交機喜訊不斷。徐工系列高端露天礦山裝備、全球最大噸位純電動裝載機等奔赴全球；廣西柳工挖掘機、平地機等產品批量交付厄瓜多客戶；雷沃重工礦山機械批量運往非洲馬里。

多位業內人士稱，大陸工程機械海外市場開拓邁向穩步發展，闖進歐美市場高端線，並融入新興市場，遠期增點或在於本地化建設提升北美市場份額。預計2025年大陸工程機械海內外市場將迎來共振向上，電動化繼續深化。