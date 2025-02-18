陸眾多產業 與DeepSeek「聯姻結對」

DeepSeek（大陸AI新創公司深度求索）在多家醫院完成本地化部署；微信測試接入DeepSeek；部分地區政務系統已接入……大陸眾多行業產業與DeepSeek「聯姻結對」的消息接踵而至，令人不禁想問：AI正在加速接入我們的生活，究竟會帶來什麼？

新華社報導，中共中央黨校（國家行政學院）國家治理教研部研究員、博士生導師翟雲指出，大陸經濟的快速發展為進一步發揮人工智慧的賦能作用提供了廣闊的「用武之地」，DeepSeek的深度接入既有利於加快破解傳統產業數位化、智慧化轉型過程中面臨的「急難愁盼」，也有利於加快消除「智能鴻溝」、讓社會共享AI發展帶來的技術紅利。

「DeepSeek接入微信、醫院等場景帶來了資源整合的功能，接入微信也集成在搜索功能。」一位北京清華大學計算機系博士生指出，這一變化為自己正在開展的大模型底層高性能計算技術研究打開了新的視野，也為普通人提供了更多便利化路徑。

「對於微信這種有大量公眾號文章、數據的平台，靠人力整合文本資料是很花時間的。有了AI加持，普通用戶在尋找資料方面可以更加便捷，而對於簡單的問題，AI也能根據已有資料進行進一步推理並直接給出答案。」他說。

智譜公司的一位算法工程師說，DeepSeek的接入能提高人工智慧應用的整體滲透率，讓更多人在觸手可及的地方體驗最新的AI能力，對培育大眾對人工智慧的了解和認知很有幫助。但同時也要看到，大模型技術發展目前還在上升期，更好更強的模型還會持續出現，距離真正形成通用人工智慧（AGI）級別的生產力還需要大量算法、技術和工程上的持續創新，希望大家持續關注並且更加大膽地嘗試將AI技術運用到生活和工作中。

不少專家在受訪時也表示，任何技術都是一把雙刃劍，人工智慧對人類社會的改變和影響也在引發爭議甚至憂慮。

翟雲說，對於DeepSeek既要充分釋放場景活力，為新技術應用打造更多「試驗場」，從戰略層面及時總結提煉科技創新的經驗啟示，也需正視並妥善應對潛在的數據洩露、隱私侵犯及技術倫理等風險。