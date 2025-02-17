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習近平會晤馬雲等民營企業家 未能提振港股小跌作收

中央社／ 香港17日電
大陸國家主席習近平今天出席民營企業座談會，但港股投資人今天趁此機會拋售獲利，使這場座談會今天未能提振港股上漲，反以小跌作收。 示意圖／AI生成
大陸國家主席習近平今天出席民營企業座談會，但港股投資人今天趁此機會拋售獲利，使這場座談會今天未能提振港股上漲，反以小跌作收。 示意圖／AI生成

中國國家主席習近平今天出席民營企業座談會，包括阿里巴巴創辦人馬雲等多名民企負責人出席，外界先前認為此舉為股市利多。但港股投資人今天卻趁此機會拋售獲利，使這場座談會今天未能提振港股上漲，反以小跌作收。

受習近平會晤馬雲等民營企業家的消息激勵，港股承接上週漲勢，恆生指數今早開盤後一度上揚200多點，但後繼乏力，下午收盤反而小跌4點，以22616點作收，跌幅0.02%。

不過，港股今天全天成交金額高達港幣4002億元（約新台幣1.68兆元），創下2024年10月以來的新高。

有分析師指出，日前外電報導習近平將會晤馬雲等企業家後，港股反應正面，普遍認為這對中國大陸民營企業是好消息，刺激14日恆指大漲約800點。

但這場會晤今天落實後，港股並不如預期般大幅飆漲，相信是港股過去一週漲勢過大，投資者趁利多消息拋售股票所致。

港股 習近平

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