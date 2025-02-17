大陸國資委：大力實施國企數位化轉型和「AI+」專項行動

在大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI大模型產品全球走紅後，大陸國務院國資委在黨媒《學習時報》17日撰文稱，大力實施國有企業數字化（數位化）轉型行動計劃和「AI+」專項行動。目前，大陸三大電信公司，搜索龍頭百度，和騰訊旗下的微信，已宣布全面使用 DeepSeek 。未來各大陸政府部門和央企勢必全面進駐。

國資委該篇文章表示，當前，科技革命與大國博弈相互交織，人工智慧、量子科技、生命科學等領域顛覆性技術和前沿技術不斷湧現，全球創新和產業版圖加速重構，爭奪科技制高點的競爭空前激烈。中央企業是科技強國建設的重要力量，必須更加自覺履行好高水平科技自立自強的使命擔當，全面提升企業科技創新能力，著眼解決影響制約國家發展安全和長遠利益的重大科技問題，一體推進技術攻關、成果轉化、生態構建，把科技命脈和發展主動權牢牢掌握在自己手中。

文中強調，要加快國有資本「三個集中」，即加快推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中；向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中；向前瞻性戰略性新興產業集中。

同時，推動重點產業提質升級。堅守實體經濟，堅持傳統產業和戰略性新興產業協同發展。以製造業為重點、以大規模設備更新為抓手，大力實施國有企業數位化轉型行動計劃和「AI+」專項行動，加速「智改數轉」（智能化改造和數字化轉型），推進綠色轉型和資源節約循環利用，加快傳統產業高端化、智慧化、綠色化發展。

另外，堅持內涵式發展和高質量併購並重，更好發揮戰略性新興產業基金、創業投資基金作用，壯大長期資本、耐心資本，加大前瞻性、戰略性投入，引領新賽道新產業融合集群發展。

關於「AI+」專項行動，先前報導，大陸國資委副主任王宏志去年4月28日說，中央企業、地方大型國有企業特別是行業龍頭企業，要加快實施「AI+」專項行動，充分發揮應用場景多的優勢，帶頭搶抓人工智慧賦能傳統產業的機遇，主動開放應用場景，積極合作打造可以融入企業生產經營系統的行業大模型，力爭「以應用帶技術」加快實現技術迭代升級、增長動能轉換。