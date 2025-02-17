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A股春季行情正在發酵中 留意A股布局機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

上周A股整體延續反彈趨勢，三大股指周線集體上漲，MSCI中國指數上漲7.3%更為犀利，科技成長板塊繼續引領市場漲勢。法人指出，由於中國大陸已進入春季躁動窗口，市場仍以震盪向上的結構性行情看待。

法人分析，DeepSeek風潮帶旺中國大陸AI應用商機，市場熱點仍圍繞著以AI為代表的科技股方向所展開，從市場資金面來看，DeepSeek改變了中國大陸資產吸引力，同時港股持續上漲引發外資回流預期升溫，過去一個月，因資金重新配置，中國大陸A股、港股以及中概股總市值增加超過1.3兆美元。

日盛中國大陸戰略A股基金研究團隊指出，目前仍處於春季躁動窗口期，2025年A股春季行情正在發酵中，內需平穩開局，外需擾動有限，穩健成長導向明確、政策推動增量資金入市等因素支撐下，中期市場仍將維持震盪上行趨勢不變，建議可透過定時定額方式布局，掌握結構性行情。

日盛中國大陸戰略A股基金研究團隊表示，且中國大陸政府加大力度推動各類中長期資金入市、人行年內二度發行央票力圖穩住人民幣，加上在3月4日至5日「全國兩會」召開之前，政策題材面偏多，都有助吸引資金繼續回流A股、助力春季躁動多方行情啟動。產業方面，可將焦點放在景氣持續占優行業，其次關注政策受惠股與困境反轉板塊，高股息板塊亦可同步留意。

A股 板塊

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