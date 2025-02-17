百度搜尋全面接入DeepSeek大模型 騰訊股價大漲

大陸搜索引擎巨頭百度旗下百度搜索，全面接入大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）大模型。這是繼16日，騰訊旗下的微信宣布全面接入DeepSeek後，又有科技巨頭全面應用此模型。

「百度搜尋」微信公眾號16日晚間發布消息，百度搜尋、文心智能體平台宣布將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜尋功能。搜尋用戶可免費使用DeepSeek和文心大模型深度搜尋功能，文心智能體平台的開發者，也將能隨時呼叫DeepSeek模型，創建並調優智能體。

這也是繼騰訊後，又一家在自身搜尋業務中接入DeepSeek的科技企業。騰訊16日證實旗下通訊應用微信接入DeepSeek大模型的消息，對部分用戶開放測試。

科創板日報報導，百度原來是閉源路線的堅定支持者，百度創始人李彥宏曾多次強調閉源優勢，去年他還直言「開源模型會越來越落後」，指開源其實是一種智商稅。不過，自DeepSeek在1月20日推出開源大模型DeepSeek-R1爆火全球後，李彥宏改變了對開源大模型的態度。

2月13日，百度一改收費模式，宣布旗下人工智慧聊天機器人「文心一言」將全面免費開放；14日宣布將在未來幾個月中陸續推出文心大模型4.5系列，並於6月30日起正式開源。

騰訊股價17日開盤後大漲，截至17日上午9時44分，騰訊股價為509.41港元，漲幅高達7.41%，創2021年7月以來最高。