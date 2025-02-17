微信「搜一搜」、百度搜索宣布接入DeepSeek
中國最大通訊軟體微信「搜一搜」近日開始「灰度測試」接入DeepSeek，讓一部分用戶先行體驗微信AI搜索功能；同日百度搜索也宣布全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能，但尚未公布上線時間。
綜合陸媒財聯社、澎湃新聞報導，微信「搜一搜」近日開啟灰度測試（讓一部分用戶先行測試新功能）接入DeepSeek R1模型，在微信聊天介面上方進入搜索欄，頁面會出現「AI搜索」入口，點擊後出現輸入框，並有「快速問答」、「深度思考」兩個選項可選。
騰訊昨天證實，微信搜一搜在調用騰訊研發的大模型「混元」豐富AI搜尋的同時，近日進行灰度測試接入DeepSeek。在灰度測試範圍內的用戶可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，不過這次並不涉及與DeepSeek的合作。
百度搜索16日晚間也宣布將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。文心智能體平台也宣布，文心智能體平台將全面接入DeepSeek。
財新報導指出，百度並未公布該功能上線的時間。目前百度搜索主頁的左上角和搜索欄下方仍是呈現「AI搜索」的獨立入口，大多數情況不會在搜索結果中直接呈現AI生成內容。
報導還指出，一名參加微信灰度測試的用戶稱，微信AI搜索顯示「抱歉，服務繁忙，請稍後再試吧」的字樣。截至上午仍未恢復。
不過，今天早盤騰訊股價高開6.57%，報506港元，重上500港元，創2021年7月以來新高。
中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的AI模型一炮而紅，中外企業陸續接入應用，包括華為雲、騰訊雲、百度智能雲、阿里雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平台都宣布上線DeepSeek大模型。海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（NVIDIA）等多間科技企業日前也都宣布接入DeepSeek模型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言