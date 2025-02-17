快訊

偶遇超親人「孤兒白襪柴柴」 她想收編卻被勸阻：牠不是狗

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

微信「搜一搜」、百度搜索宣布接入DeepSeek

中央社／ 台北17日電
中國最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，正透過「灰度測試」接入DeepSeek-R1。(路透)
中國最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，正透過「灰度測試」接入DeepSeek-R1。(路透)

中國最大通訊軟體微信「搜一搜」近日開始「灰度測試」接入DeepSeek，讓一部分用戶先行體驗微信AI搜索功能；同日百度搜索也宣布全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能，但尚未公布上線時間。

綜合陸媒財聯社、澎湃新聞報導，微信「搜一搜」近日開啟灰度測試（讓一部分用戶先行測試新功能）接入DeepSeek R1模型，在微信聊天介面上方進入搜索欄，頁面會出現「AI搜索」入口，點擊後出現輸入框，並有「快速問答」、「深度思考」兩個選項可選。

騰訊昨天證實，微信搜一搜在調用騰訊研發的大模型「混元」豐富AI搜尋的同時，近日進行灰度測試接入DeepSeek。在灰度測試範圍內的用戶可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，不過這次並不涉及與DeepSeek的合作。

百度搜索16日晚間也宣布將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。文心智能體平台也宣布，文心智能體平台將全面接入DeepSeek。

財新報導指出，百度並未公布該功能上線的時間。目前百度搜索主頁的左上角和搜索欄下方仍是呈現「AI搜索」的獨立入口，大多數情況不會在搜索結果中直接呈現AI生成內容。

報導還指出，一名參加微信灰度測試的用戶稱，微信AI搜索顯示「抱歉，服務繁忙，請稍後再試吧」的字樣。截至上午仍未恢復。

不過，今天早盤騰訊股價高開6.57%，報506港元，重上500港元，創2021年7月以來新高。

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的AI模型一炮而紅，中外企業陸續接入應用，包括華為雲、騰訊雲、百度智能雲、阿里雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平台都宣布上線DeepSeek大模型。海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（NVIDIA）等多間科技企業日前也都宣布接入DeepSeek模型。

DeepSeek 微信 百度

延伸閱讀

失智症檢測不及格！較老的AI模型 表現出認知受損跡象

大陸科技股「7巨頭」 騰訊居首

馬斯克新聊天機器人 出擊

大陸雲端廠商迎新一波成長

相關新聞

習近平傳將見馬雲等企業家 彭博：或成陸股漲勢催化劑

彭博新聞17日報導，在大陸科技股大幅上漲後，大陸國家主席習近平本周可能與電商巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲會見，這或成為推動...

百度搜尋全面接入DeepSeek大模型 騰訊股價大漲

大陸搜索引擎巨頭百度旗下百度搜索，全面接入大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）大模型。這是繼16日，...

微信「搜一搜」、百度搜索宣布接入DeepSeek

中國最大通訊軟體微信「搜一搜」近日開始「灰度測試」接入DeepSeek，讓一部分用戶先行體驗微信AI搜索功能；同日百度搜...

人形機器人成中美AI較量新戰場 想量產要再等等

可以模仿人類動作行為的人形機器人，是中美AI較量的另一領域。美國國會報告曾指出，中美AI頭部企業正競相構建人形機器人所需...

看好AI發展 高盛調高MSCI中國和滬深300指數目標價

高盛調高MSCI中國指數和滬深300指數目標價。彭博引述高盛報告稱，預計人工智慧AI的廣泛應用，將會使得陸企的每股盈利，...

河南高鐵貨運 日均發貨量增長近3倍

初春，天色未明，兩列滿載貨物的高鐵列車，分別從鄭州和重慶對開，不足五個小時便能運抵兩地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。