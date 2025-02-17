看好AI發展 高盛調高MSCI中國和滬深300指數目標價

高盛調高MSCI中國指數和滬深300指數目標價。彭博引述高盛報告稱，預計人工智慧AI的廣泛應用，將會使得陸企的每股盈利，在未來10年每年提高2.5%，因此將MSCI中國指數和滬深300指數的未來12個月目標價，分別提升至85點和4700點，預計上行空間分別為16%及19%。

高盛指出，DeepSeek R1及其它大陸人工智能模型的出現，因其全球競爭力和成本效益，改變了中國科技的敘事。增長前景的改善、可能的信心提振，將會提升陸股的公允價值15至20%，並可能帶來超過2000億美元的投資組合資金流入。

高盛表示，恒生科技指數和中證1000指數在關鍵指數中，更具高科技和人工智慧代表性。主題上偏好數據和雲端運算，以及軟體和應用程式。

另據路透報導，2月17日離岸人民幣升逾百點。截至17日上午9時32分，離岸人民幣兌美元升值112點，報7.2463，在岸人民幣報7.2480，中間價報7.1702，較上日小升4點，創2月7日以來新高，和路透預測偏離收窄至900多點。

路透稱，外部環境部分改善，大陸國內外匯市場供需失衡略有緩解，不過第2季關稅不確定性仍存，監管繼續出手過濾單邊貶值預期。

中金公司外匯團隊最新觀點指出，本周繼續關注川普如何推進關稅政策、俄烏談判，因為這將明顯影響全球風險偏好；至於人民幣匯率，近期美元偏弱、全球風險偏好改善的趨勢或延續，將有助於人民幣匯率溫和升值。若DeepSeek等主題帶來資產持續性的預期修復，跨境資金的改善也有望緩解外部因素帶來的匯率壓力。