習近平傳將見馬雲等企業家 彭博：或成陸股漲勢催化劑

彭博新聞17日報導，在大陸科技股大幅上漲後，大陸國家主席習近平本周可能與電商巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲會見，這或成為推動大陸股市進一步上漲的催化劑。路透上周引述3名知情人士說，這場會談可能在周一（17日）舉行，凸顯陸企面臨的內、外部挑戰加劇。

中共十九大以來，習近平曾3度親自主持同類座談會，第一次是在2018年11月的民營企業座談會。彭博產業研究分析師利亞（Robert Lea）指出，如此高調的支持傳遞明確的訊號，顯示大陸政府視科技業為未來經濟成長的驅動力。

香港恆生中國企業指數14日上漲4.1%，創下自2022年2月以來的新高，超越了去年10月刺激政策公布後的漲幅。香港的科技股指數本月稍早進入牛市，主要受到人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）AI模型的推動，該模型被譽為顛覆性創新。

同時，這輪漲勢的主要推手是阿里巴巴，它在香港上市的股票14日上漲6.3%，自1月13日以來已上漲近60%。該公司將於20日發布財報，期權市場預計，阿里巴巴股價將在發布後波動7.6%，相比之下，過去8次季度報告後的平均波動為4.8%。

一些投資者認為這輪漲勢過度且接近極限，但大陸官方的支持，將為市值達16兆美元的陸港股市注入信心，上月中旬起這些市場穩步上漲。

彭博也指出，若習近平與馬雲會面，將是阿里巴巴的關鍵轉折點，因為北京曾在最後一刻叫停螞蟻集團的首次公開募股（IPO），打破了原本可能成為全球最大IPO的計畫，並標誌一場監管行動的開始，旨在控制這一已經可能變得過於龐大和強大的行業。這項措施也將傳遞一個強烈訊號，即大陸官方正採取更支持民營企業的立場。