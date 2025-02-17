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外資加速逃離陸 去年撤出5.5兆

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸去年外商直接投資（ＦＤＩ）淨流出一六八四億美元，約台幣五點五兆元，資本外流規模創一九九○年有數據以來的最大。

彭博報導，大陸國家外匯管理局十四日公布去年第四季及全年國際收支平衡表初步數據顯示，大陸去年外商直接投資（ＦＤＩ）淨流出一六八四億美元。外商對大陸投資額在二○二一年觸及三四四○億美元的歷史高點後，近年持續下滑。

外國公司撤資之際，大陸國內企業也迅速將資金遷至海外。細部來看，去年大陸投資者向海外投資了一七二八億美元，約台幣五點六兆元。

彭博指出，在中美兩國陷入新一輪貿易戰之際，更多企業可能受到牽連，遏制資本外流將更具挑戰。

美國總統川普一月上任後頻揮關稅大棒，對大陸商品全面加徵百分之十關稅，大陸則採取一連串措施反制，包括對美能源產品、機械和車輛加徵百分之十至十五關稅，並發起對Google和輝達的反壟斷調查。美媒此前報導稱，大陸還考慮調查蘋果、博通和新思科技。

針對外資持續外流，本月十日，大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過二○二五年「穩外資」行動方案。

台幣 國務院 外資

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