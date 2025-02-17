微信攜13億用戶 接入DeepSeek

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）開發的ＡＩ模型轟動全球，陸企紛接入應用，大陸最大通訊軟體「微信」也正透過灰度測試（Gray Testing，指讓新功能先在一部分用戶進行測試）接入DeepSeek-R1。有網友形容是強強聯手，堪稱ＡＩ國民級應用的「王炸組合」。

在大陸，幾乎人人都會使用微信，其擁有超過十三億月活躍用戶數，一旦微信功能接入DeepSeek，等於是超過十三億人進入ＡＩ社群時代，被認為是微信建構「ＡＩ超級應用」生態的關鍵一步。

綜合陸媒報導，微信的「搜一搜」功能正在測試接入DeepSeek-R1。微信接入DeepSeek的入口在微信首頁上方的搜索框，點開會出現「ＡＩ搜索」功能，目前僅部分人可看到。點擊後出現輸入框，並有「快速問答」、「深度思考」兩個選項可選。

其中，「深度思考」標示為「由DeepSeek-R1模型經過長思考而提供的更全面地回答」。透過它搜索時，會展示思考推理的流程。若未顯示該入口，說明暫未覆蓋到用戶的帳號，需耐心等待後續開放。

騰訊昨證實，微信搜一搜在調用騰訊研發的大模型「混元」豐富ＡＩ搜尋的同時，近日進行灰度測試，接入DeepSeek。

澎湃新聞引述業內人士指，微信接入DeepSeek，更大願景在ＡＩ搜尋。透過微信ＡＩ搜索，可整合公眾號文章、視頻號、小程式服務、朋友圈、網頁等內容，以往公眾號文章、視頻號長短影音等內容創作，都可能因ＡＩ推薦被重新發現。

對比其他科技企業接入DeepSeek，投行富瑞指出，微信月活躍用戶達十三點八億，日活躍用戶料達九億，平均每日使用時長九十三分鐘，各指標都遠超其他聊天機器人（Chatbot）應用的基數。DeepSeek進駐微信，將令大陸聊天機器人市場洗牌。

有券商分析，這對騰訊是重要里程碑，可令其成為ＡＩ超級應用／智能體。