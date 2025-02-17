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北京嚴控技術、人才外流 鴻海等台企受影響

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
中國大陸持續加強管制，要把尖端技術、礦物甚至工程師留在國內，此舉已衝擊鴻海等企業。（路透）
中國大陸持續加強管制，要把尖端技術、礦物甚至工程師留在國內，此舉已衝擊鴻海等企業。（路透）

隨著中國大陸與歐美的貿易緊張情勢升溫，北京當局正持續加強管制，要把先進技術、礦物甚至工程師留在國內，進而影響鴻海（2317）集團等企業。

英國《金融時報》（FT）報導，知情人士透露，中國大陸當局最近幾個月已提高一些工程師及設備的離境難度，導致鴻海集團更難把機械和中國大陸技術主管遷移至印度；鴻海集團拒絕置評。台灣另一家電子公司主管也透露，把部分設備從中國大陸運送至印度工廠面臨挑戰，但運送至東南亞維持正常。

在蘋果積極在印度打造供應鏈之際，鴻海集團一直是蘋果供應鏈分散至印度的先鋒。印度一名官員指控中國大陸藉由延後清關，阻止零組件及設備流入印度。這名官員說：「電子業供應鏈已接獲通知，被要求不要在印度成立製造和組裝事業。」

除了非正式管控，北京當局對重要科技正式實施的出口管制也愈來愈多，而且適用於全球。舉例來說，中國大陸商務部1月就提出管制措施，要限制鋰開採及先進電池原料生產相關技術出口；中國大陸在這兩個領域都位居領先地位。

在戰略原料和礦物方面，北京當局也逐步擴大管制範圍，不只管控稀土等重要元素出口，還對用於開採、精煉或加工重要元素的技術實施限制。

北京 印度

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