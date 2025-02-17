比亞迪全固態電池 後年上車

比亞迪鋰電池首席技術官（CTO）孫華軍透露，比亞迪將在2027年左右啟動全固態電池批量示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。此外，包括中國一汽、國軒高科等公司也計劃在2027年實現小批量應用。

綜合《每日經濟新聞》、《快科技》報導，2025「中國全固態電池產學研協同創新平台」年會暨第二屆中國全固態電池創新發展高峰論壇於15日-16日在北京舉行。會上許多企業透露全固態電池最新進度。

孫華軍此前曾表示，2027年到2029年是硫化物固態電池的示範期，主要針對中高端電動車。從2030年到2032年，硫化物固態電池會進入拓展期，將運用到主流電動汽車。

比亞迪首席科學家、汽車工程研究院院長廉玉波亦曾透露，比亞迪已在固態電池領域進行了深入研究。對固態電池的廣泛應用，廉玉波預計「三年比較艱難、五年比較現實」。且受制於成本和材料的可控性等因素，在未來15至20年內，磷酸鐵鋰電池不會被淘汰。

中國一汽首席科學家王德平表示，目前中國一汽的全固態電池項目計劃在2027年實現小批量應用；大陸電池企業國軒高科計劃2027年固態電池小批量上車實驗，2030年實現量產；長安汽車計劃在2030年推出液態、半固態、固態等八款自研電芯。

對於全固態電池產業進度，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高會上預測：以硫化物為主體電解質的轎車第一代全固態電池將於2025至2027年實現量產；第二代全固態電池將於2027至2030年實現量產；第三代全固態電池將於2030至2035年量產。

受到近期AI模型熱，AI也有望助力全固態電池的研發，歐陽明高認為，全固態電池AI大模型能提供各類專家智能體與智能設計工具，研發效率可以提升1-2個數量級，節省研發費用70%-80%。